Dziś pogoda będzie groźna dla zdrowia i życia - 28-07-2019 W prawie całym kraju wydano ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami i burzami z gradem. To oznacza, że niedziela upłynie pod znakiem niebezpiecznej pogody. czytaj dalej

Sobotnia aura okazała się bardzo niebezpieczna. Przez Polskę przetoczyły się silne burze z intensywnymi opadami i porywistym wiatrem.

>>> Więcej o niebezpiecznej pogodzie w sobotę przeczytasz tutaj

Ponad 400 interwencji

W niedzielę poinformowano, że w województwie śląskim strażacy wyjeżdżali 409 razy do usuwania skutków gwałtownej pogody. Jak poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach (WCZK), w samych Katowicach odnotowano 235 zdarzeń. W Częstochowie strażacy mieli 25 zgłoszeń, w Bytomiu – 21, w Chorzowie – 19, w Będzinie – 18, a w Sosnowcu – 13.

W Katowicach woda zalała między innymi tunel pod rondem im. gen. Ziętka. Zamknięte były także ulice: Goeppert-Mayer, Dudy-Gracza, Chorzowska, Murckowska, Kościuszki, Graniczna i Pszczyńska. Pogoda znacznie utrudniła komunikację.

- Studzienki po prostu nie dają rady. Ciężko jest. Teraz nie wiemy, jak się dostać z powrotem do domu, bo widać jak jest wszystko zakorkowane. Policja też wszystko pozamykała i nie wiemy, jak wrócić - mówił jeden poszkodowanych przez pogodę kierowców.

- Jeszcze czegoś takiego nie widziałam nigdy. Obłęd, wszędzie korki, wszędzie pozalewane - skomentowała jedna z przebywających w okolicy kobiet.

Prognoza pogody na dziś: burzowy i upalny dzień - 28-07-2019 W niedzielę w wielu regionach pojawią się wyładowania atmosferyczne. W burzach lokalnie może spaść grad. Należy się także spodziewać upałów - w przeważającej części kraju termometry wskażą ponad 30 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Przy ul. Markiefki woda zalała wykop, w którym były prowadzone prace ziemne, a następnie transformator Szpitala Zakonu Bonifratrów, odcinając na pewien czas placówkę od prądu. Doraźnie oddziały: OIOM i oddział noworodków korzystały z zasilania z agregatów dostarczonych przez strażaków. Zasilanie przywrócono jeszcze w sobotę późnym popołudniem.

Nadal trwają działania w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym przy ul. Ceglanej, gdzie woda zalała blok operacyjny okulistyki, co skutkuje brakiem możliwości uruchomienia sali operacyjnej - podało WCZK.

W jednym z domów handlowych doszło do rozszczelnienia rury odprowadzającej wodę deszczową i w konsekwencji do zalania sklepu. Zarządca obiektu podjął decyzję o ewakuacji około tysiąca osób.

Zalane centrum handlowe i parking

Wszyscy opuścili centrum handlowe przed przyjazdem strażaków. Woda wdarła się także m.in. do katowickiego dworca PKP. Zalany został również jeden z podziemnych garaży, a wraz z nim kilkanaście aut. Wszyscy, którzy pozostawili tam swoje pojazdy skarżyli się na brak zabezpieczeń.

Lidzbark Warmiński to miejsce, gdzie aktywnie spędzisz czas - 27-07-2019 W Lidzbarku Warmińskim warto spędzić wolny czas. Na turystów czeka wiele atrakcji, również na świeżym powietrzu. czytaj dalej

- Mam samochód teraz zalany po sam dach, no i nie ma winnych. Ja jestem na stratach, bo straciłam samochód - mówiła jedna z kobiet.

- W tej ulewie straciłem dwa motocykle, mój i żony. Z resztą nie jestem sam poszkodowany, widać za moimi plecami co się tutaj stało - powiedział korzystający z parkingu.

- Widok jest zatrważający, szczególnie dlatego, że mam dosyć nowy samochód, przez co jest szczelny i sobie pływa po środku tego parkingu, uderzając w inne samochody, słupy i tak dalej. No kilkaset tysięcy zostało utopionych. No i raczej szkodę przewiduję całkowitą, bo raczej się tych nowych aut nie da reanimować po takim zalaniu - podsumował inny mężczyzna.

Skutki gwałtownej pogody w kujawsko-pomorskim

Gwałtowny koniec lipca. Wraz z upałami pojawią się burze - 27-07-2019 Koniec tygodnia i początek następnego przyniosą upalną pogodę. Termometry pokażą nawet 33 stopnie Celsjusza. Później upał zelżeje, ale nadal miejscami będzie gorąco. W całym kraju towarzyszyć będą nam burze, lokalnie z gradem. czytaj dalej

Niebezpiecznie było również w województwie kujawsko-pomorskim. W nocy z soboty na niedzielę strażacy interweniowali około 50 razy. Nikomu nic się nie stało.

Jak powiedział dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, większość interwencji dotyczyła powalonych konarów drzew, zalań, podtopień czy uszkodzeń dachów.

- Wyjazdów w związku z burzami mieliśmy w nocy około 50. Nie odnotowaliśmy bardzo poważnych zdarzeń. Nie ma osób poszkodowanych - podkreślił dyżurny.

W powiecie grudziądzkim po uderzeniu pioruna zapalił się dom jednorodzinny. Pożar gasiło siedem zastępów straży. Najwięcej interwencji związanych z burzami i ulewami strażacy odnotowali w okolicach Brodnicy.