"Zrobiło dużo hałasu, mnóstwo rzeczy latało w powietrzu" - 02-06-2019 Jedna osoba zginęła, a co najmniej 28 zostało rannych w wyniku ataku tornada, które w czwartek przeszło przez środkowe i południowe Chile. Żywioł zostawił po sobie ogromne zniszczenia. czytaj dalej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega centrum i zachód Polski przed niebezpieczną pogodą. Na północy obowiązuje też alert hydrologiczny.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

UPAŁ

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują upalną temperaturę. W województwie lubuskim, gdzie obowiązują ostrzeżenia, prognozuje się, że temperatura maksymalna będzie sięgała od 29 do 31 stopni Celsjusza. W nocy termometry mogą wskazać od 16 do 18 st. C.

Alerty stracą ważność w środę o godzinie 17.

BURZE Z GRADEM

Instytut ostrzega także przed burzami z gradem. Jak podaje komunikat, miejscami występują i są prognozowane burze z opadami deszczu do 25 litrów na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 60 kilometrów na godzinę. Lokalnie spadnie grad. Alerty obowiązują w województwach:

- wielkopolskim - w powiatach kolskim, tureckim i kaliskim;

- łódzkim - we wszystkich powiatach z wyłączeniem wieruszowskiego, wieluńskiego, pajęczańskiego, bełchatowskiego, radomszczańskiego, piotrkowskiego, Piotrków Trybunalski i opoczyńskiego;

- mazowieckim - w powiatach na południu województwa;

- lubelskim - w powiatach na północy województwa;

- podlaskim - w powiatach sokólskim, białostockim, Białystok, zambrowskim, wysokomazowieckim, bielskim, hajnowskim i siematyckim.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Ostrzeżenia będą ważne do godziny 20 w niedzielę. Na Podlasiu ostrzeżenia stracą ważność pół godziny później.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

