Upał będzie niebezpieczny dla zdrowia i życia. IMGW ostrzega

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem.

Wysoka temperatura będzie zagrożeniem w województwach:

- lubuskim;

- dolnośląskim, w powiatach: zgorzeleckim, bolesławieckim, polkowickim, głogowskim, górowskim, trzebnickim, milickim, wrocławskim, Wrocław, średzkim, wołowskim, lubińskim, legnickim, Legnica.

Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 29 do 31 stopni Celsjusza. Nocami termometry będą pokazywać minimum od 16 do 17 st. C.

Alarmy będą obowiązywać od godziny 12 w czwartek do godziny 21 w piątek.

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia IMGW przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Jak przetrwać upały (RCB)