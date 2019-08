"Upał będzie się rozlewał na cały kontynent". W połowie tygodnia nawet 34 stopnie

Prognoza pogody na dziś: gorąco i upalnie. Miejscami pojawią się burze - 25-08-2019 Zapowiada się pogodna i upalna niedziela. Termometry pokażą maksymalnie 31 stopni Celsjusza. Na południu może zagrzmieć. czytaj dalej

W sobotę na południu Hiszpanii termometry pokazały 39 stopni Celsjusza, w Londynie odnotowano 31 st. C.

- Upał będzie się rozlewał na cały kontynent - powiedział Wasilewski. Tłumaczył, że gorące powietrze, które napływa z południowego zachodu, z Afryki, dotarło już do Europy zachodniej i teraz zmierza w kierunku Polski.

Napływ gorąca z Afryki

Skąd się bierze taka cyrkulacja powietrza? Pogodę w Polsce kształtują dwa ważne ośrodki ciśnienia. Jeden z nich - wyż - znajduje się nad Estonią, drugi - niż - utworzył się nad Morzem Norweskim.

- Jeśli wyobrazimy sobie, jak powietrze kursuje między niżem a wyżem, to wiemy, skąd jest to ciepło w Europie - mówił Wasilewski. Tłumaczył, że w wyżu powietrze obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, natomiast wokół niżu odwrotnie. Jeśli wyobrazimy sobie taki ruch powietrza, to między tymi dwoma ośrodkami ciśnienia tworzy się "silny strumień" bardzo ciepłego powietrza, który do nas napływa.

- Stąd w Londynie 31 stopni i stąd zapowiadane u nas nawet 34 stopnie w połowie tego tygodnia - dodał prezenter pogody. Podkreślił, że to gorące powietrze napływa do Europy, a także i do nas z północnej Afryki.

Do Polski napływa gorące powietrze z Afryki

Związany z niżem chłodny front atmosferyczny mogłyby przynieść chłodniejsze powietrze, ale blokowany jest przez wyż. - Jest to nie do przebrnięcia - tłumaczył Wasilewski. - Wygląda na to, że cały ostatni tydzień sierpnia to jest upał, i to z temperaturą wyższą niż teraz. Mogą być 34 stopnie - mówił.

- Na pewno będą to dni gorące, myślę o tych najbliższych siedmiu dniach. I jest prawdopodobieństwo, że ten upał i napływ gorącego powietrza przedłuży się do pierwszych dni września - dodał Wasilewski.

Posłuchaj całej rozmowy z Tomaszem Wasilewskim: