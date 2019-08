Upał, burze, deszcz i spore ochłodzenie

Na sobotę prognozowane jest zachmurzenie zmienne. W pasie od Pomorza przez Kujawy, Ziemię Łódzką, Świętokrzyską, Śląsk, Małopolskę, po Podkarpacie pojawi się przelotny deszcz i burze, w trakcie których na ziemię spadnie 10-20 litrów wody na metr kwadratowy. Porywy wiatru osiągną w burzach prędkość rzędu 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 32 st. C w Małopolsce.

Wideo Potencjalny rozwój burz w kolejnych dniach (Ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Może grzmieć

Niedziela na Podkarpaciu przyniesie przelotny deszcz. Poza tym będzie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z zachodu.

W poniedziałek na Podkarpaciu i Pomorzu zapanuje pogodna aura. Mieszkańców pozostałych części kraju czekają przelotne opady deszczu i burze z opadem rzędu 10-20 l/mkw. oraz porywami wiatru do 60-80 km/h. Temperatura maksymalna sięgnie od 24 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 33 st.C na Podkarpaciu. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z kierunków zmieniających się.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wideo Temperatura w ciągu kolejnych pięciu dni (Ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Przelotny deszcz

Na wtorek wszędzie prognozowany jest przelotny deszcz. Termometry wskażą maksymalnie od 22 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 28 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

W środę na wschodzie i północy przelotnie popada. Poza tym wystąpi zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 25 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu.

Prognoza pogody na wtorek i środę