Upał i burze z gradem. Alerty drugiego stopnia

Prognoza pogody na dziś: z nieba poleje się żar. Pojawią się też burze - 26-08-2019 W poniedziałek na termometrach zobaczymy maksymalnie 32 stopnie Celsjusza. Na południu Polski pojawią się też burze - lokalnie z gradem. czytaj dalej

Ostrzeżenia drugiego stopnia

UPAŁ

W najbliższych dniach powinniśmy uważać na wysoką temperaturę i gwałtowne zjawiska pogodowe. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego przed upałami i burzami z gradem.

IMiGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem w województwach:

- świętokrzyskim;

- zachodniopomorskim (w powiatach goleniowskim, polickim, gryfińskim, myśliborskim, pyrzyckim, stargardzkim, choszczeńskim);

- lubuskim;

- wielkopolskim;

- kujawsko-pomorskim (w powiatach sępoleńskim, bydgoskim, Bydgoszcz, nakielskim, żnińskim, mogileńskim, inowrocławskim, toruńskim, Toruń, aleksandrowskim, lipnowskim, włocławskim i radziejowskim);

- dolnośląskim (z wyjątkiem powiatów lubańskiego, lwóweckiego, jeleniogórskiego, Jelenia Góra, kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, kłodzkiego);

- opolskim;

- śląskim;

- małopolskim;

- podkarpackim (w powiatach Tarnobrzeg, tarnobrzeskim, mieleckim, dębickim i jasielskim).

Miejscami temperatura może osiągnąć w dzień od 30 do 33 stopni Celsjusza. Nocą na termometrach będziemy mogli zobaczyć od 17 do 20 st. C.

Alerty w większości regionów będą obowiązywać od poniedziałku od godziny 13 do czwartku do godziny 18. W woj. wielkopolskim, kujawsko-pomorskim oraz łódzkim ostrzeżenia wejdą w życie o godzinie 14 w poniedziałek, a wygasną o godzinie 18 w czwartek.

BURZE Z GRADEM

Alerty drugiego stopnia przed burzami z gradem wydano w województwach:

- śląskim (w powiatach: raciborskim, wodzisławskim, Jastrzębie-Zdrój, cieszyńskim, żywieckim, bielskim, Bielsko-Biała);

- małopolskim (w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, suskim, nowosądeckim, Nowy Sącz);

- podkarpackim (w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim, Krosno, jasielskim).

Prognozuje się tam burze podczas których spadnie od 25 do 40 litrów na metr kwadratowy, a wiatr w porywach rozpędzi się do 70 kilometrów na godzinę.

Alerty ważne będą w poniedziałek w godzinach 13.30-19.30.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW przed upałami

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

UPAŁY

W województwiew powiatach sierpeckim, płockim, Płock, gostynińskim, płońskim, sochaczewskim, warszawskim zachodnim, Warszawa, grodziskim, żyrardowskim, pruszkowskim, otwockim, piaseczyńskim, grójeckim, garwolińskim, kozienickim, białobrzeskim, przysuskim, radomskim, Radom, szydłowieckim, zwoleńskim i lipskim IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem.

Również w województwie podkarpackim (we wszystkich powiatach poza: Tarnobrzeg, tarnobrzeskim, mieleckim, dębickim i jasielskim) obowiązują żółte alerty.

W tych regionach temperatura osiągnie w dzień od 29 st. do 31 st. C. Nocą temperatura wyniesie od 16 do 18 st. C.

Alerty zaczną obowiązywać w poniedziałek o godzinie 13 i wygasną w czwartek o godzinie 18.

BURZE Z GRADEM

IMGW wydał też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Obowiązują w województwach:

- dolnośląskim (w powiatach: lubańskim, lwóweckim, jeleniogórskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, kłodzkim);

- opolskim (w powiatach: nyskim, prudnickim, krapkowickim, głubczyckim, kędzierzyńsko-kozielskim);

- śląskim (w powiatach: pszczyńskim, bieruńsko-lędzińskim, oświęcimskim, Mysłowice, Katowice, Ruda Śląska, Zabrze, Gliwice, gliwickim, rybnickim, Rybnik, Żory, mikołowskim);

- małopolskim (w powiatach: oświęcimskim, wadowickim, myślenickim, limanowskim).

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 do 30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy jest grad.

Alert ważny będzie w poniedziałek w godzinach 13.30-23.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW przed burzami z gradem

Jak powstają burze z gradem (Maria Samczuk, Małgorzata Latos/PAP)

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Według definicji IMGW ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.