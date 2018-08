Upał rozgościł się nad Polską i może z nami pozostać co najmniej do sobotniego wieczora. Nad kraj nadciągnęły również burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed zjawiskami.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują, że temperatura w wielu regionach będzie wzrastać powyżej 30 stopni nawet do soboty. Upalnej aurze towarzyszyć będą gwałtowne zjawiska atmosferyczne - burze.

Wydano ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem

W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od 29 do 32 stopni Celsjusza, a w nocy termometry pokażą minimalnie 18-21 stopni.

Do godziny 18 w piątek alerty obowiązują w województwach:

- podlaskim: ostrzeżenie dotyczy wszystkich powiatów;

- warmińsko-mazurskim: alerty obowiązują w powiatach: piskim, giżyckim, węgorzewskim, gołdapskim, oleckim, ełckim,

Do godziny 20 w piątek obowiązuje w województwie pomorskim, we wszystkich powiatach poza nowodworskim, Gdańskiem, Gdynią, Sopotem, puckim, wejherowskim, lęborskim, słupskim oraz Słupskiem;

Do godziny 20 w sobotę obowiązują w województwach:

- opolskim;

- lubuskim;

- dolnośląskim;

- zachodniopomorskim, wszystkie powiaty poza: sławieńskim, Koszalinem, koszalińskim, kołobrzeskim, gryfickim, kamieńskim, Świnoujściem;

- kujawsko-pomorskim;

- mazowieckim;

- łódzkim;

- śląskim, dotyczy wszystkich powiatów poza: żywieckim, bielskim, Bielsko-Biała, cieszyńskim;

- lubelskim, wszystkie powiaty z wyjątkiem: włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, krasnostawskiego, zamojskiego, Zamościa, tomaszowskiego, hrubieszowskiego, chełmskiego, Chełmna, biłgorajskiego;

- świętokrzyskim;

- małopolskim, we wszystkich powiatach poza: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowym Sączem, gorlickim;

- wielkopolskim.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem

Obowiązuje w województwie lubelskim w powiatach: włodawskim, łęczyńskim, świdnickim, krasnostawskim, zamojskim, Zamościu, tomaszowskim, hrubieszowskim, chełmskim, Chełmno, biłgorajskim. Alert ważny będzie od godziny 14 w piątek do godz. 20 w sobotę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem

IMGW prognozuje w województwieburze z opadami deszczu o sumie 20 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 30 l/mkw. Towarzyszący wyładowaniom wiatr w porywach powieje do 70 kilometrów na godzinę. Miejscami możliwy jest grad. Alert obowiązuje we wszystkich powiatach poza: lipskim, radomskim, Radomiem, szydłowieckim, przysuskim, zwoleńskim. Ostrzeżenia będą ważne od godziny 14 do 22.

W woj. lubelskim mogą wystąpić burze z deszczem rzędu 20 l/mkw., lokalnie do 30 l/mkw. Wiatr w porywach burzowych rozpędzi się do 70 km/h. Miejscami może pojawić się grad. Ostrzeżenia obowiązują w powiatach: łukowskim, ryckim, radzyńskim, bialskim, Białej Podlaskiej. Alerty będą ważne od godziny 14 do 22.

W woj. łódzkim prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 10 do 20 l/mkw., lokalnie do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy jest grad. Alerty dotyczą wszystkich powiatów województwa i są ważne od godz. 14 w piątek do północy w sobotę.

IMGW w woj. warmińsko-mazurskim przewiduje wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 10 do 20 l/mkw., lokalnie do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami może pojawić się grad. Ostrzeżenia obowiązują w powiatach: szczycieńskim, nidzickim, działdowskim i ważne będą do godz. 21.30 w sobotę.

Także w woj. podlaskim prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu o sumie 10-20 l/mkw., lokalnie do 30 l/mkw. Wiatr w porywach burzowych powieje do 70 km/h. Miejscami możliwy jest grad. Ostrzeżenia obowiązują we wszystkich powiatach poza: suwalskim, Suwałki, sejneńskim. Alert traci ważność o godz. 21.30 w sobotę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Jak przetrwać upały (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa)

Co oznaczają ostrzeżenia?

Ostrzeżenie drugiego stopnia mówi o tym, że "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych".

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje "warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."

