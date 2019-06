Upał nie ustąpi. To nie jedyne zagrożenie ze strony pogody

Alert RCB: Bardzo silny wiatr, burze i grad. Możliwe trąby powietrzne - 11-06-2019 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert RCB do osób przebywających na terenie dziewięciu powiatów województwa zachodniopomorskiego. Dotyczy on możliwości wystąpienia bardzo silnego wiatru, burz i gradu, a lokalnie również trąb powietrznych. Nadal obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne IMGW drugiego i pierwszego stopnia przed upałami. czytaj dalej

W środę na zachodzie prognozowane są przelotne opady deszczu i burze - lokalnie z gradem. W pozostałych regionach kraju będzie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 31 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 35 stopni na Ziemi Łódzkiej i w Wielkopolsce. Słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu w porywach burzowych rozpędzi się do 90 kilometrów na godzinę.

Na ten dzień synoptycy IMGW planują wydanie ostrzeżeń drugiego stopnia przed upałami dla wszystkich województw. Zagrożeniem mogą być również burze z gradem. Alarmy drugiego stopnia mogą zostać wydane dla województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. Pierwszy stopień alarmu przed burzami z gradem może dotyczyć województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i opolskiego.

Prognoza zagrożeń IMGW na środę

Nadal gorąco i burzowo

Tropikalna Polska. Jak przetrwać falę upałów - 11-06-2019 Wraz ze wzrostem temperatury znacząco rośnie ryzyko przegrzania oraz odwodnienia organizmu. Sprawdźcie, jak radzić sobie w tak trudnych warunkach pogodowych, jakie mamy teraz. czytaj dalej

W czwartek na zachodzie Polski będzie pogodnie. Poza tym prognozowane są przelotne opady deszczu i burze - lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 34 stopni na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr ze zmiennych kierunków w porywach burzowych rozpędzi się do 90 kilometrów na godzinę.

Również tego dnia mogą zostać wydane alarmy drugiego stopnia przed upałami dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

Niebezpieczne mogą być też burze z gradem. Synoptycy IMGW mogą wydać alarmy drugiego stopnia dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i łódzkiego. Pierwszy stopień ostrzeżeń możliwy jest na terenie województw: pomorskiego, małopolskiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

Prognoza zagrożeń na czwartek (IMGW)

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Nawet 33 stopnie Celsjusza

W piątek na wschodzie Polski przelotnie popada deszcz, możliwe są burze - lokalnie z gradem. W pozostałych regionach będzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 28 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie od 33 stopni na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr ze zmiennych kierunków w porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h.

Na ten dzień również mogą zostać wydane żółte alarmy IMGW. Te dotyczące upałów będą dotyczyć województw: lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Natomiast przed burzami synoptycy IMGW ostrzegać mogą mieszkańców województwa lubelskiego.

Prognoza zagrożeń na piątek (IMGW)

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Przede wszystkim słońce

W sobotę na zachodzie przelotnie popada deszcz i pojawią się burze, lokalnie może im towarzyszyć grad. W innych częściach kraju będzie słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie od 29 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 34 stopni na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr będzie wiał z południowego wschodu, a w porywach burzowych osiągnie prędkość do 90 km/h.

Wideo Prognozowane opady w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Dużo deszczu

Niedziela na Pomorzu zapowiada się pogodnie. W pozostałych regionach wystąpią przelotne opady deszczu i burze, w trakcie których lokalnie może spaść grad. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 28 st. C na Pomorzu do 33 st. C na Podkarpaciu. Z południowego wschodu powieje wiatr słaby i umiarkowany. W porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Wideo Potencjalny rozwój burz w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com)

Czym jest orientacyjna prognoza zagrożeń?

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zawiera orientacyjną informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i nie określa dokładnego czasu wystąpienia zjawiska.