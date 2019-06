Upał niemalże dzień w dzień. Burze będą w takich warunkach naprawdę groźne

Niebezpieczne upały. Ostrzeżenia IMGW - 03-06-2019 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałami. W kolejnych dniach pojawią się także niebezpieczne wyładowania z opadami gradu. Sprawdź, gdzie będą burze. czytaj dalej

Bardzo ciepło

Wtorek na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Pomorzu Zachodnim przyniesie burzową aurę i przelotne opady deszczu. w pozostałych regionach będzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 25 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany południowo-wschodni wiatr, który tylko w porywach burzowych będzie rozpędzał się do 80 kilometrów na godzinę.

W środę na wschodzie, południu i w centrum prognozowane są przelotne opady deszczu i burze - lokalnie z gradem. Poza tymi regionami będzie pogodnie. Temperatura sięgnie maksymalnie od 26 st. C na Podkarpaciu do 31 st. C na Pomorzu Zachodnim. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. W porywach burzowych może osiągać prędkość do 90 km/h.

Czwartek w całym kraju upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu i burz. Lokalnie wyładowaniom będą towarzyszyły opady gradu. Termometry pokażą maksymalnie od 27 st. C na Podkarpaciu do 30 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, a w porywach burzowych będzie rozpędzał się do 90 km/h.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Niemal wszędzie deszcz i burze

Queenie kształtuje pogodę w Polsce - 03-06-2019 Napłynie gorące i suche powietrze. Polska jest pod wpływem wyżu Qeenie znad Łotwy. czytaj dalej

Pogodnej aury w piątek będą mogli spodziewać się jedynie mieszkańcy Pomorza. W pozostałych regionach wystąpią przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 st. C na Pomorzu Zachodnim do 28 st. C na Podkarpaciu i Mazowszu. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. W trakcie wyładowań powieje z prędkością do 90 km/h.

W sobotę musimy liczyć się z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Na wschodzie wyładowaniom będą towarzyszyły opady gradu. Termometry wskażą maksymalnie od 25 st. C na Pomorzu Zachodnim do 30 st. C na Podkarpaciu i Roztoczu. Powieje z kierunków zmiennych, słabo i umiarkowanie. W porywach burzowych wiatr osiągnie do 90 km/h.