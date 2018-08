Upał odpuści, potem wróci tylko na chwilę. Prognoza pogody na pięć dni

"Unikaj otwartych przestrzeni, zabezpiecz dobytek". Ostrzeżenia drugiego stopnia - 10-08-2018 Ze względu na wysoką temperaturę, przekraczającą 30 stopni Celsjusza, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia przed upałem. Niebezpieczne będą również burze, miejscami z gradem. Mogą być gwałtowne. czytaj dalej

Niedziela ze słońcem

W sobotę na wschodzie i południowym wschodzie kraju spadnie deszcz rzędu 5-20 litrów na metr kwadratowy, a na południu mogą przejść burze z opadami do 30 l/mkw. Poza tym będzie pogodnie, tylko lokalnie na Śląsku oraz Warmii i Pomorzu na niebie mogą pojawić się niewielkie chmury, z których może popadać do 5 l/mkw. deszczu. Temperatura wyniesie od 20 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 25 st. C w centrum kraju, po 26 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany. W burzach powieje silniej, do 80 kilometrów na godzinę.

W niedzielę będzie na ogół pogodnie, tylko na północnym wschodzie może popadać słaby deszcz do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 21 st. C na północnym wschodzie, przez 25 st. C w centrum kraju, po 27 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni i południowo-zachodni słaby i umiarkowany wiatr. Na północy okresami może powiać silniej, w porywach do 60 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Pełnia słońca

W poniedziałek w całym kraju będzie słonecznie. Temperatura wyniesie od 25 st. C na Podlasiu, przez 29 st. C w centrum kraju, po 32 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr.

Wideo Opady w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Powrócą burze

We wtorek tylko na południowym zachodzie nie powinno padać. W pozostałych regionach może spaść deszcz rzędu 10-40 l/mkw., niewykluczone są burze z gradem. Termometry pokażą od 24 st. C na Suwalszczyźnie, przez 27 st. C w centrum kraju, po 30 st. C na Podkarpaciu. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Podczas burz jego prędkość może osiągać do 90 km/h.

Prognoza pogody na wtorek i środę

Odpoczniemy od upałów

W całym kraju będzie pochmurno. Na północy i północnym wschodzie może spaść przelotny deszcz do 5 l/mkw. Temperatura wyniesie od 22 st. C na Podlasiu, przez 25 st. C w centrum kraju, po 27 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Na północy może powiać silniej - do 60 km/h.