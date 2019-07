Ewakuowali obóz harcerski. Gwałtowna pogoda, setki interwencji - 29-07-2019 W weekend pogoda w wielu miejscach Polski była niebezpieczna. W związku z burzami strażacy interweniowali kilkaset razy. Jedno ze zgłoszeń dotyczyło konieczności ewakuowania obozu harcerzy w miejscowości Dubne koło Muszyny. W poniedziałek aura może być równie gwałtowna. czytaj dalej

Polska pozostaje w obszarze obniżonego ciśnienia związanego z niżami znad zachodniej Europy oraz Ukrainy. Nad kraj napływa z południa gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego, w którym rozwijają się fronty burzowe (linie nawałnic). Jednak masy powietrza zwrotnikowego będą od wtorku stopniowo od północy wypierane przez masy chłodniejszego powietrza polarnego, czemu zwykle towarzyszą gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Możliwe jest wystąpienie trąby powietrznej. W drugiej połowie tygodnia, w chłodniejszej masie powietrza, nastąpi uspokojenie w pogodzie.

We wtorek na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, które stopniowo będzie wzrastać do dużego. Na północnym wschodzie Polski lokalnie wystąpią przelotne opady do 5-10 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze kraju popada okresami, a suma opadów sięgnie maksymalnie 10-40 l/mkw. Prognozowane są też burze z gradem, które miejscami mogą być gwałtowne. Niewykluczone są trąby powietrzne. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 25 stopni Celsjusza na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie do 30 st. C w centrum i na południowym wschodzie. Powieje z kierunków północnych, na ogół słabo i umiarkowanie. Okresami porywy mogą być silniejsze, a w burzach rozpędzać się do 80-100 kilometrów na godzinę.

Wideo Potencjalny rozwój burz w najbliższych dniach

Zacznie się ochładzać

Niebo w środę będzie pokryte umiarkowanym i dużym zachmurzeniem. Na zachodzie, południu i w centrum wystąpią przelotne opady rzędu 10-30 l/mkw. Na południu możliwe są burze z gradem. Niewykluczone są także trąby powietrzne. Temperatura sięgnie maksymalnie od 22 st. C na północnym wschodzie, przez 26 st. C w centrum, do 27 st. C na Podkarpaciu. Ze wschodu i północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Jego porywy mogą okresami być dość silne, w burzach mogą osiągać do 90 km/h.

W pierwszy dzień sierpnia na niebie pojawi się duże i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste. W czwartek wystąpi też przelotny deszcz do 10-20 l/mkw. Opady nie są prognozowane jedynie na wschodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na Suwalszczyźnie, do 26 st. C w centrum i na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków zachodnich i południowych. Okresami jego porywy mogą być silniejsze.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Wideo Prognozowane opady w najbliższych dniach (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Popada i może zagrzmieć

Piątek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste oraz okresami opady deszczu, maksymalnie do 5-20 l/mkw. Na zachodzie kraju możliwe są burze. Termometry pokażą maksymalnie od 22 st. C na Suwalszczyźnie, do 25 st. C w centrum i na południowym zachodzie. Wiatr powieje z zachodu i północnego zachodu, słabo i umiarkowanie. W burzach wiatr będzie silny i rozpędzi się do 80 km/h.

W sobotę należy spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia kłębiastego. W niemal całym kraju pojawią się przelotne opady deszczu rzędu 10-20 l/mkw. Nie będzie padać jedynie na północnym zachodzie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 st. C na Podlasiu, przez 22 st. C w centrum, do 23 st. C na południu. Północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, okresami porywy mogą być silniejsze.

Prognoza pogody na piątek i sobotę