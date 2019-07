Upał w Polsce. Ostrzeżenia IMGW na zachodzie

Do Polski wracają upały. Wraz z nimi możliwe są burze - 23-07-2019 Przed nami gorące dni. W wielu regionach mogą pojawić się burze - lokalnie z gradem. Temperatura wzrośnie miejscami nawet do 32 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali żółte alarmy przed upałem w województwach:

- zachodniopomorskim, w powiatach: gryfińskim, pyrzyckim, myśliborskim;

- lubuskim, we wszystkich powiatach;

- dolnośląskim, we wszystkich powiatach poza: milickim, oleśnickim, kłodzkim, ząbkowickim, dzierżoniowskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kamiennogórskim, jeleniogórskim, Jelenia Góra.

Tam prognozowana maksymalna temperatura w dzień może osiągnąć od 29 do 31 stopni Celsjusza. W nocy temperatura minimalna wyniesie od 15-16 do 17-18 st. C.

Ostrzeżenia w województwach lubuskim i zachodniopomorskim ważne będą do godziny 20 w czwartek, natomiast w województwie dolnośląskim obowiązywać będą do godz. 19 w czwartek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Według definicji IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.