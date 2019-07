Upał, burze z gradem. Ostrzeżenia i prognoza pogodowych zagrożeń IMGW - 25-07-2019 W kilku regionach na zachodzie Polski obowiązują ostrzeżenia przed upałem. Z prognozy zagrożeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w kolejnych dniach wysoka temperatura nie odpuści. Pojawią się też burze. czytaj dalej

Jeden dzień bez upału

Piątek zapowiada się pogodnie na zachodzie. W pozostałych regionach przelotnie popada deszcz, a miejscami zagrzmi. Wyładowaniom towarzyszyć mogą opady gradu. Na termometrach zobaczymy od 24 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 30 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, północno-wschodni. W porywach burzowych rozpędzi się do 80 kilometrów na godzinę.

W sobotę na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej powinno być pogodnie. Na pozostałym obszarze kraju popada deszcz, możliwe są też burze - lokalnie z gradem. Termometry pokażą od 24 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 28 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, w porywach burzowych osiągnie do 90 km/h.

Wideo Potencjalne burze w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Do 32 stopni

Niedziela powinna być pogodna na Suwalszczyźnie i Mazowszu. W pozostałych regionach przelotnie popada deszcz, może też zagrzmieć. Miejscami możliwy jest grad. Temperatura wyniesie od 28 st. C na Pomorzu do 32 st. C na Podkarpaciu. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Silniej powieje w burzach - rozpędzi się do 90 km/h.

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com)

Tydzień rozpoczniemy burzami

Poniedziałek na Suwalszczyźnie i Podlasiu zapowiada się pogodnie. Na pozostałym obszarze kraju należy spodziewać się opadów deszczu i burz - lokalnie z gradem. Termometry pokażą od 27 st. na Pomorzu do 30 st. C na Podkarpaciu. Powieje północno-zachodni słaby i umiarkowany wiatr. W porywach burzowych powieje z prędkością do 90 km/h.

Wtorek w całym kraju upłynie pod znakiem niewielkiego deszczu i burz, lokalnie z gradem. Na termometrach zobaczymy od 25 st. C na Suwalszczyźnie do 29 st. C na Podkarpaciu. Powieje na ogół słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Jedynie w burzach rozpędzi się do 90 km/h.

Prognoza pogody poniedziałek i wtorek