Upalny dzień, ciepły wieczór. Taka będzie pogoda w Kazaniu, gdzie zagrają Polacy

Na dwa dni przed meczem, w piątek, w Kazaniu jest ciepło, ale nie upalnie. Temperatura maksymalna w dzień ma osiągnąć 24 stopnie Celsjusza.

Weekend zapowiada się jednak cieplej, a niedziela - wręcz upalnie. Słupki termometrów w ciągu dnia mogą dojść do 31 stopni Celsjusza, przewidywana temperatura odczuwalna to 34 stopnie. Będzie dość słonecznie, choć spodziewane są też okresy częściowego zachmurzenia. Wiatr z zachodu i południowego zachodu powieje z prędkością 9 km/h, w porywach do 13 km/h. Niewykluczona jest burza.

Przydadzą się okulary słoneczne

Przewidywany indeks UV wynosi 5. To tak zwany poziom żółty, oznaczający średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Kibicom warto zalecić, by nie zapomnieli o okularach przeciwsłonecznych oraz nakryciach głowy, a w godzinach największego nasłonecznienia poszukali zacienionego miejsca.

Mecz rozpocznie się wieczorem, o godzinie 20 polskiego czasu (21 czasu lokalnego). Wtedy o upale już nie będzie mowy. Temperatura w najchłodniejszym momencie nocy ma osiągnąć 19 stopni Celsjusza.