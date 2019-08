Prognoza pogody na dziś: upalny piątek. Pojawią się burze - 30-08-2019 Piątek upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu i burz - lokalnie z gradem. Termometry pokażą maksymalnie 32 stopnie Celsjusza. czytaj dalej

Ostrzeżenia drugiego stopnia

UPAŁ

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem oraz pierwszego stopnia przed burzami z gradem.

Ostrzeżenia obowiązują w województwach:

- pomorskim (z wyłączeniem powiatów puckiego i Gdynia);

- zachodniopomorskim;

- kujawsko-pomorskim;

- łódzkim;

- śląskim;

- małopolskim;

- świętokrzyskim (z wyjątkiem powiatów: włoszczowskiego, jędrzejowskiego, pińczowskiego, kazimierskiego i buskiego);

- lubuskim;

- wielkopolskim;

- mazowieckim;

- lubelskim;

- dolnośląskim (z wyłączeniem powiatów: kłodzkiego, wałbrzyskiego, Wałbrzych, kamiennogórskiego, jeleniogórskiego, Jelenia Góra, lwóweckiego, lubańskiego);

- opolskim;

- podkarpackim (we wszystkich powiatach poza: bieszczadzkim, leskim, sanockim, brzozowskim, krośnieńskim, Krosno, strzyżowskim, ropczycko-sędziszowskim, dębickim i jasielskim).

Miejscami temperatura może osiągnąć w dzień od 30 do 33 stopni Celsjusza. Nocą na termometrach będziemy mogli zobaczyć od 17 do 20 st. C.

Alarmy w woj. pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim będą obowiązywać do godz. 19 w niedzielę. W wielkopolskim, lubuskim, małopolskim, dolnośląskim, opolskim, łódzkim, świętokrzyskim, podkarpackim, śląskim do godz. 18, a w mazowieckim i lubelskim do godz. 20.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

BURZE Z GRADEM

Obowiązują również ostrzeżenia przed burzami z gradem w województwach:

- śląskim;

- lubelskim;

- małopolskim;

- świętokrzyskim;

- łódzkim (z wyłączeniem powiatów: łowickiego, zgierskiego, poddębickiego, łęczyckiego, kutnowskiego);

- mazowieckim (w powiatach: przysuskim, szydłowieckim, radomskim, Radom, zwoleńskim i lipskim);

- podkarpackim

- wielkopolskim (w powiatach ostrzeszowskim i kępińskim).

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami o sumie od 25 do 35 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 80 kilometrów na godzinę. Miejscami możliwy jest grad.

Alerty ważne będą w piątek do godz. 22.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Według definicji IMGW ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.