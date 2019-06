Upały i burze z gradem. Osiem województw objętych ostrzeżeniami

Dwa litry wody dziennie, alkohol "absolutnie niewskazany". Jak przeżyć upały - 05-06-2019 W kolejnych dniach w Polsce zapowiadane są upały. Eksperci zalecają spożywanie dużej ilości płynów i unikanie słońca między godziną 11 a 15. Przypominają też o zachowaniu zbilansowanej diety - bogatej w owoce i warzywa. Zdaniem naukowców, gorących dni w ciągu roku przybywa. czytaj dalej

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

UPAŁY

IMGW wydał w środę alerty pierwszego stopnia przed burzami z gradem i upałami.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w związku z groźną pogodą wydali żółte alerty przed upałami. W województwie lubuskim i wielkopolskim (w powiatach złotowskim, pilskim, chodzieskim, czarnkowsko-trzcianeckim, obornickim, szamotulskim, międzychodzkim, nowotomyskim, poznańskim, Poznań, śremskim, kościańskim, grodziskim, wolsztyńskim, leszczyńskim, Leszno, gostyńskim, rawickim) przewiduje się, że temperatura maksymalna będzie sięgała od 29 do 31 stopni Celsjusza. W nocy termometry mogą wskazać od 16 do 18 st. C.

Ostrzeżenia w obu województwach stracą ważność w środę o godzinie 17.

Alerty wydano też w województwie zachodniopomorskim. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie tam od 30 st. C do 32 st. C. W nocy temperatura minimalna osiągnie od 16 st. C do 18 st C.

W powiatach graniczących z woj. lubuskim ostrzeżenie będzie obowiązywać do godziny 18 w czwartek, w pozostałych powiatach do godziny 20.

Alerty obowiązują też w woj. pomorskim (z wyłączeniem powiatów na północnym wschodzie) oraz w woj. kujawsko-pomorskim. Tam w dzień prognozowana temperatura wyniesie od 29 do 31 st. C. W nocy termometry mogą pokazać od 16 do 18 st. C.

Alert zacznie obowiązywać w środę o godzinie 14 i wygaśnie w czwartek o godzinie 20.

BURZE Z GRADEM

To nie koniec gwałtownych zjawisk. W województwach:

- podkarpackim w powiatach jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim;

- warmińsko-mazurskim;

- podlaskim;

prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu, z możliwymi lokalnymi opadami gradu.



Synoptycy IMGW przewidują, że miejscami spadnie od 10 do 20, a lokalnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Porywy wiatru osiągną maksymalną prędkość 70-80 kilometrów na godzinę.

W woj. podkarpackim ostrzeżenia będą ważne do godziny 19 w środę. W woj. warmińsko-mazurskim i podlaskim alerty wygasną w czwartek o północy.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Prognoza zagrożeń na czwartek

UPAŁY

W województwie lubuskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim synoptycy ostrzegają przed upałem. Temperatura maksymalna ma wynieść od 29 st. C do 31 st. C. W nocy termometry mogą pokazać od 16 do 18 st. C.

BURZE

Burze mogą pojawić się w województwach:

- wielkopolskim;

- małopolskim;

- podkarpackim;

- śląskim;

- świętokrzyskim;

- dolnośląskim;

- kujawsko-pomorskim;

- lubelskim;

- mazowieckim;

- podlaskim;

- pomorskim;

- warmińsko-mazurskim;

- zachodniopomorskim.

Podczas burz suma opadów deszczu może wynieść lokalnie do 20 l/mkw., a porywy wiatru mogą dojść do 60 km/h. Lokalnie może spaść grad.

Ostrzeżenia mogą zostać wydane między godziną 7.30 w czwartek a 7.30 w piątek.

Prognoza zagrożeń na czwartek (IMGW)

Prognoza zagrożeń piątek

BURZE

W piątek w wielu miejscach mogą wystąpić burze z gradem. Towarzyszące im opady mają wynieść 20 l/mkw. Wiatr może powiać z prędkością do 80 km/h.

W województwach:

- świętokrzyskim;

- śląskim;

- pomorskim;

- łódzkim;

- małopolskim;

- podkarpackim;

- kujawsko-pomorskim;

- lubelskim;

- mazowieckim;

- podlaskim;

- warmińsko-mazurskim.

Ostrzeżenia mogą wejść w życie między godziną 7.30 w piątek a 7.30 w sobotę.

Prognoza zagrożeń na piątek (IMGW)

Jak przetrwać upały (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa)

Pierwsza pomoc przy udarze cieplnym

Jak zachowywać się podczas burzy? (Maciej Zieliński/PAP)

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Pogoda może dać w kość. Upały, a wraz z nimi inne groźne zjawiska - 04-06-2019 Temperatura, początkowo bardzo wysoka, za kilka dni lekko się obniży. W najbliższym czasie możemy spodziewać się również deszczu i burz, w trakcie których może spaść grad. czytaj dalej

Czym jest prognoza zagrożeń?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Według definicji IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Opracowywana jest przez synoptyka meteorologa w oparciu o jego wiedzę i dostępne w czasie opracowywania dane prognostyczne, pochodzące z obliczeń numerycznych modeli prognozowania pogody.