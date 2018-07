Upały i burze z gradem. Ostrzeżenia przed niebezpiecznymi zjawiskami

"Słońce może stanowić zagrożenie". Jak przetrwać upały? - 28-07-2018 Stosowanie preparatów z filtrami, odpowiednie ubranie i nakrycie głowy, a także korzystanie z półcienia - to podstawowe zasady, pozwalające bezpiecznie korzystać z uroków słońca. czytaj dalej

Fala upałów może pozostać z nami co najmniej do niedzielnego wieczora. Synoptycy IMGW spodziewają się, że temperatura w wielu regionach będzie codziennie przekraczać 30 stopni Celsjusza.

Obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. IMGW również wydał alert przed burzami z gradem dla dziewięciu województw.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem

W 10 województwach prognozuje się, że w ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od 29 stopni Celsjusza do 31 st. C. Na termometrach w nocy zobaczymy od 18 st. C do 21 st. C. Ostrzeżenia przed upałem będą obowiązywać w godzinach od 13 do 20 w województwach:

- pomorskim: alert obowiązuje we wszystkich powiatach poza: słupskim, Słupskiem, lęborskim, wejherowskim, Gdynią, Gdańskiem, nowodworskim;

- kujawsko-pomorskim: ostrzeżenia obejmują wszystkie powiaty;

- łódzkim: ostrzeżenia dotyczą wszystkich powiatów;

- mazowieckim: IMGW ostrzega przed wysoką temperaturą. Alerty obejmują wszystkie powiaty poza: siedleckim, sokołowskim, łosickim, węgrowskim, ostrowskim, wyszkowskim, ostrołęckim, Ostrołęką, przasnyskim;

- śląskim: ostrzeżenia dotyczą wszystkich powiatów poza żywieckim, cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała;

- małopolskim: alerty dotyczą wszystkich powiatów poza: tatrzańskim, nowotarskim, suskim, nowosądeckim, Nowym Sączem, limanowskim, gorlickim;

- zachodniopomorskim: alert obowiązuje we wszystkich powiatach poza: Świnoujściem, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalinem, sławieńskim.

Ostrzeżenia przed wysoką temperaturą obowiązywać będą od godziny 14 do 20. Dotyczą województw: lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego. Alerty dotyczą wszystkich powiatów i obowiązywać będą od godziny 14 do 20, w łódzkim od 13 do 20.

Alerty przed upałami w woj. świętokrzyskim obowiązywać będą od 12 do 20.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem

Na terenie województw: dolnośląskiego i opolskiego prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 29 st. C do 31 st. C. Termometry pokażą w nocy od 17 st. C do 19 st. C. Alerty obowiązują w godzinach 13-19.

Jak przetrwać upały (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa)

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 do 25 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 35 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Miejscami możliwy jest grad. Alert obowiązywać będzie w godzinach 12-19 w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsku-Białej, żywieckim.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 10 do 15 l/mkw., lokalnie do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad. Alert obowiązuje w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, Gdynia, Gdańsk, nowodworskim. Ostrzeżenia będą ważne do godziny 22.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z deszczu o sumie od 15 do 30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 75 km/h. Miejscami pojawi się grad. Ostrzeżenia obejmuje powiaty: siedlecki, sokołowski, łosicki, węgrowski, ostrowski, wyszkowski, ostrołęcki, Ostrołęką, przasnyski. Alert będzie ważny do godziny 23.



WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Prognozuje się wystąpienie burz. Towarzyszyć im będą deszcz o sumie od 10 do 15 l/mkw., lokalnie do 30 l/mkw i wiatr w porywach wiejący do 70 km/h. Miejscami możliwy jest grad. Alert obowiązywać będzie od godziny do 22.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

IMGW prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu o sumie od 10 do 15 l/mkw., lokalnie do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami może pojawić się grad. Alert obowiązywać będzie od godziny do godziny 22.

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Na terenie tego województwa mogą pojawić się burze. Towarzyszyć im mogą opady deszczu o sumie od 15 do 30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami popadać może grad. Alert obowiązywać będzie do godziny 23.

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z deszczem o sumie od 10 do 20 l/mkw., lokalnie do 30 l/mkw. Wiatr towarzyszący wyładowaniom powieje w porywach do 70 km/h. Miejscami możliwy jest grad. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 13 do 20.30

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Na terenie województwa mogą wystąpić burze. Towarzyszyć im mogą opady w wysokości d 10 do 20 l/mkw deszczu., lokalnie do 30 l/mkw. Wiatr w porywach powieje do 70 km/h. Miejscami możliwy jest grad. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 13 do 20.30.



WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu o sumie od 15 do 25 l/mkw., lokalnie do 35 l/mkw, oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad. Alert ważny będzie do godziny 19.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Co oznacza ostrzeżenie drugiego stopnia?

"Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych".

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje "warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".