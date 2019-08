Upały i ulewy. Czekają nas chwile z niebezpieczną pogodą

To już pewne. Tegoroczny lipiec był najgorętszym miesiącem w historii pomiarów - 16-08-2019 Lipiec 2019 roku był najgorętszym miesiącem w historii pomiarów - poinformowała amerykańska Narodowa Służba Oceaniczna i Atmosferyczna (NOAA). W wielu krajach świata padły rekordy temperatury. czytaj dalej

Burzowy weekend

Polska pozostaje w obszarze obniżonego ciśnienia związanego z niżem znad Północnego Atlantyku. Nad krajem przemieszcza się - w kierunku wschodnim - umiarkowanie aktywny front atmosferyczny, za którym popłynie ciepłe powietrze polarne.

W sobotę w pasie od Warmii, Mazur i Suwalszczyzny, przez Mazowsze, Kielecczyznę, Lubelszczyznę, po Małopolskę i Podkarpacie będzie pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw. W górach wystąpią burze z opadami do 20 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 23 st. C na Lubelszczyźnie, przez 25 st. C, w centrum kraju, do 26 st. C na zachodzie. Wiatr, południowo-zachodni i południowy, na ogół słaby i umiarkowany, w burzach osiągnie prędkość do 90 km/h.

W niedzielę w całym kraju zachmurzenie będzie kłębiaste, umiarkowane i duże. Na Pomorzu okresami wystąpią opady deszczu do 5-20 l/mkw. i burze. Spodziewamy się od 24 st. C na Pomorzu Zachodnim do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Południowy i południowo-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, choć okresami może się nasilać. Burzowe porywy osiągną nawet 90 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wideo Prognozowana temperatura w następnych dniach (Ventusky.com)

Gwałtowny początek tygodnia

Także w poniedziałek będzie pochmurno, a od zachodu w głąb kraju będą przemieszczać się opady deszczu o natężeniu do 10-30 l/mkw. W pasie od Mazur, przez centrum kraju, po Śląsk pojawią się burze z gradem. Tylko na południowym wschodzie kraju dzień upłynie bez opadów. Termometry wskażą od 24 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 26 st. C w centrum kraju, do 30 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, zachodni i południowo-zachodni, będzie słaby i umiarkowany. Tylko w miejscach, gdzie zagrzmi, powieje z prędkością 90 km/h.

Wideo Potencjalny rozwój burz w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com)

Miejscami blisko 30 stopni

We wtorek na wschodzie kraju będzie pogodnie. Poza tym niebo przysłoni zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Na zachodzie i w centrum kraju spodziewane są przelotne opady deszczu do 10-30 l/mkw., a na Śląsku - burze z gradem. Na termometrach zobaczymy od 23 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 27 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na południu. Wiatr na wschodzie będzie północny, poza tym południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, a okresami dość silny. W burzach rozpędzi się do 90 km/h.

Prognoza pogody na wtorek i środę

Ulewy, chłodniej

W nocy z wtorku na środę synoptycy prognozują ulewy, miejscami może spaść do 50 l/mkw. W dzień będzie pochmurno, też popada deszcz, ale nie będzie go aż tak dużo jak w nocy - maksymalnie od 10 do 20 l/mkw. Padać nie będzie tylko na południowym wschodzie kraju. Temperatura wyniesie od 18 st. C na Podlasiu, przez 22 st. C w centrum kraju, po 24 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr.