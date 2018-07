Upały nieprędko dadzą nam spokój. Na termometrach nawet 34 stopnie

Fala upałów, która napłynęła do Polski, pozostanie z nami co najmniej na kilka kolejnych dni. Będą regiony, w których termometry pokażą nawet 34 stopnie Celsjusza w cieniu. Zapowiadane są też gwałtowne burze z ulewnym deszczem i porywistym wiatrem.

Niedziela z burzami

W sobotę na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce będzie pogodnie i nie powinno padać. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane, wzrastające do dużego. Może spaść deszcz rzędu 10-40 litrów na metr kwadratowy, niewykluczone są też burze z gradem. Termometry pokażą od 28 stopni Celsjusza na Podkarpaciu oraz Suwalszczyźnie i Wybrzeżu Gdańskim, przez 30 st. C w centrum kraju, po 32 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr na zachodzie powieje z południowego wschodu. Na pozostałym obszarze wiać będzie z kierunków północnych. Na ogół okaże się słaby i umiarkowany, jednak okresami może być dość silny, a w burzach silny - do 90 kilometrów na godzinę.

W niedzielę z zachodu na wschód przemieszczać się będą przelotne opady deszczu od 10 do nawet 50 l/mkw. Możliwe są też burze z gradem. Zjawiska burzowe miejscami mogą być gwałtowne. Temperatura wyniesie od 26 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 30 st. C w centrum kraju, po 31 st. C na Podkarpaciu. Północno-zachodni i północny wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Okresami będzie dość silny, a w burzach porywy mogą osiągać prędkość do 90 km/h.

Wideo Potencjalny rozwój burz w ciągu pięciu dniu (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Pogodny zachód

W poniedziałek na zachodzie kraju powinno być pogodnie. W pozostałych regionach na niebie pojawią się chmury, z których może popadać deszcz. Suma opadów wyniesie 10-30 l/mkw. Synoptycy nie wykluczają burz z gradem. Na termometrach zobaczymy od 27 st. C na Podlasiu, przez 29 st. C w centrum kraju, po 30 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje z kierunków północnych, słaby i umiarkowany. Będą momenty, kiedy powieje mocniej - do 90 km/h.

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Bardzo gorąco

Wtorek pozostanie pogodny na zachodzie. Na pozostałym obszarze może spaść 10-30 l/mkw. deszczu, spodziewane są też burze z gradem. Temperatura wyniesie od 28 st. C na północnym wschodzie, przez 31 st. C w centrum kraju, po 33 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się wschodni i północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Chwilami może powiać mocniej, a w burzach z prędkością do 90 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Jeszcze goręcej

We wtorek tylko na północnym zachodzie kraju będzie przez cały czas pogodnie. W pozostałych regionach kraju mogą pojawić się chmury, z których może popadać deszcz rzędu 10-40 l/mkw., niewykluczone są też burze z gradem. Na termometrach zobaczymy od 29 st. C na północnym wschodzie, przez 32 st. C w centrum kraju, po nawet 34 st. C na Dolnym Śląsku. Północny i północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Okresami może być dość silny, a w burzach silny - do 90 km/h.