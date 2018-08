Upały w Polsce. Ostrzeżenia IMGW

Na poniedziałek wydano alerty przed niebezpiecznymi upałami dla trzech województw. Temperatura może miejscami osiągnąć 32 stopnie Celsjusza, co stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

W poniedziałek na południu Polski będzie bardzo gorąco. Upał może być niebezpieczny, zwłaszcza dla dzieci i osób starszych. Dlatego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla trzech województw.

W ciągu dnia temperatura wzrośnie maksymalnie do 29-32 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia przed upałem obowiązują w województwach:

- dolnośląskim, obowiązuje we wszystkich powiatach poza: kłodzkim, ząbkowickim, dzierżoniowskim, wałbrzyskim, Wałbrzychem, kamiennogórskim, jeleniogórskim, Jelenią Górą, lwóweckim, lubańskim;

- opolskim, ostrzeżenia dotyczą wszystkich powiatów;

- śląskim, obowiązują we wszystkich powiatach poza: żywieckim, zawierciańskim, myszkowskim, częstochowskim, Częstochową, lublinieckim, kłobuckim.

Ostrzeżenia tracą ważność o godzinie 18. W nocy nastąpi wyraźne ochłodzenie, termometry pokażą od 16 st. C do 18 st. C.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Jak przetrwać upały (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa)