Prognoza pogody na długi weekend: gorąco. Burzowe epizody - 13-08-2018 Przed nami długi weekend, warto więc sprawdzić, co w zanadrzu ma dla nas pogoda. czytaj dalej

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami

Upały powróciły. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla pięciu województw.

W całym województwie lubelskim oraz w województwie mazowieckim w powiatach sokołowskim, węgrowskim, wołomińskim, mińskim, Warszawie, otwockim, garwolińskim, kozienickim, zwoleńskim i lipskim obowiązują alerty pierwszego stopnia. Temperatura w dzień może wynosić od 29 do 31 stopni Celsjusza, a w nocy termometry pokażą 17-19 st. C. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 20 we wtorek.

Ostrzeżenia wydano także dla woj. podkarpackiego. Tam temperatura wyniesie w dzień od 29 st. C do 31 st. C, nocą zaś 18-20 st. C. Ostrzeżenie obejmuje powiaty: brzozowski, dębicki, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski, Krosno, Rzeszów i Tarnobrzeg. Alarm wygaśnie we wtorek o godzinie 18.

Alert wydano też w woj. świętokrzyskim w powiatach: ostrowieckim, opatowskim, sandomierskim, staszowskim i buskim oraz w woj. małopolskim w powiatach: dąbrowskim, tarnowskim, Tarnowie, brzeskim, gorlickim, Nowym Sączu i nowosądeckim. Temperatura w dzień dojdzie do 30-32 st. C, w nocy do 18-20 st. C. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 15 we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Orientacyjna prognoza zagrożeń

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę ostrzeżeń przed burzami z gradem. Wszystkie alerty mają obowiązywać od godziny 7.30 we wtorek do godziny 7.30 w środę.

Ostrzeżenia drugiego stopnia

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

IMGW planuje wydać ostrzeżenia drugiego stopnia na wtorek w województwach:. Synoptycy przewidują, że w tych okolicach mogą wystąpić silne burze z opadami deszczu rzędu 30-40 litrów na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 90 kilometrów na godzinę. Niewykluczone są też opady gradu.

W kilku województwach mogą zostać wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia. W woj. warmińsko-mazurskim i podlaskim prognozowane są burze z opadami deszczu rzędu 20-25 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami może spaść grad.

Burze będą też stanowić zagrożenie w woj. mazowieckim i lubelskim. Tam Instytut prognozuje burze z opadami deszczu dochodzącymi do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie może spaść grad.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."

Czym jest ostrzeżenie drugiego stopnia?

"przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych."

Czym jest prognoza zagrożeń?

To "orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Opracowywana jest ona przez synoptyka meteorologa w oparciu o jego wiedzę i dostępne w czasie opracowywania dane prognostyczne, pochodzące z obliczeń numerycznych modeli prognozowania pogody."