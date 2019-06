Upały zagrażające zdrowiu i życiu oraz burze. Przybyło alertów IMGW

Żar w natarciu. Jak bezpiecznie przetrwać upał? - 20-07-2017 Gorące, afrykańskie powietrze wkroczyło do Polski. W najbliższych dniach spodziewamy się temperatury wynoszącej nawet 33 stopni Celsjusza, co może powodować zagrożenie zdrowia, a nawet życia. czytaj dalej

"Utopiły się kolejne dwie osoby"

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) we wtorek ostrzegają przed upałem na terenie Wielkopolski i na Ziemi Lubuskiej. Miejscami temperatura może tam sięgać 31 stopni Celsjusza.

RCB apeluje, by odpoczywając nad wodą - czemu sprzyja pogoda - przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

"Wczoraj w Polsce utopiły się kolejne dwie osoby" - napisało RCB we wtorek na Twitterze. Dzień wcześniej, w niedzielę, utonęło sześć osób.

RCB przypomina, by nie wchodzić do wody po alkoholu i środkach odurzających, nie skakać do wody w nieznanych miejscach, pływać tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Nie należy wypływać na materacu daleko od brzegu ani kąpać się bezpośrednio po zjedzeniu posiłku. Służby dodają, że należy zawsze stosować się do poleceń ratownika oraz pamiętać o założeniu kapoka na łódce, kajaku i rowerze wodnym.

Dzisiaj największy #upał w Wielkopolsce i województwie lubuskim (do 31°C – ostrzeżenia #IMGW 1. stopnia). Kiedy będziecie nad wodą pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa. Wczoraj w Polsce utopiły się kolejne dwie osoby. #pogoda #lato pic.twitter.com/TWfhydaEEU — RCB (@RCB_RP) 4 czerwca 2019

Jak przetrwać upały (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa)

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

UPAŁY

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w związku z upałami wydali we wtorek żółte alerty. W województwie lubuskim i wielkopolskim (w powiatach złotowskim, pilskim, chodzieskim, czarnkowsko-trzcianeckim, obornickim, szamotulskim, międzychodzkim, nowotomyskim, poznańskim, Poznań, śremskim, kościańskim, grodziskim, wolsztyńskim, leszczyńskim, Leszno, gostyńskim, rawickim) przewiduje się, że temperatura maksymalna będzie sięgała od 29 do 31 stopni Celsjusza. W nocy termometry mogą wskazać od 16 do 18 st. C.

Polska pod wpływem wyżu Queenie - 04-06-2019 Do Polski napływa gorące i suche powietrze zwrotnikowe z południowego zachodu. czytaj dalej

Ostrzeżenia w obu województwach stracą ważność w środę o godzinie 17.

Alerty wydano też w województwie zachodniopomorskim w powiatach: drawskim, szczecineckim, choszczeńskim i myśliborskim. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie tam od 30 st. C do 32 st. C. W nocy temperatura minimalna osiągnie od 16 st. C do 18 st C. Zdaniem synoptyków, najwyższa ma być w środę.

Ostrzeżenie będzie obowiązywać od godziny 14 we wtorek do godziny 18 w czwartek.

Z powodu wysokiej temperatury w Szczecinie w jednej ze szkół dyrektor skrócił lekcje. Słupki termometrów w salach lekcyjnych przekraczały tam 30 st. C. Czytaj więcej w tvn24.pl.

BURZE

W części regionów południowych kraju może zagrzmieć. Ostrzeżenia przed burzami wydano w województwach:

- podkarpackim w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim, Krosno, jasielskim;

- małopolskim w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, nowotarskim, tatrzańskim, suskim;

- śląskim w powiecie żywieckim.

W tych regionach IMGW prognozuje burze z opadami deszczu miejscami rzędu 20-25 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr w porywach rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę.

Alert zacznie obowiązywać o godzinie 13 i wygaśnie o godzinie 20 we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Prognoza zagrożeń na wtorek

Słońce może zmienić lek w toksynę. Kolejny skutek upałów - 09-08-2018 Jeśli bierzesz leki, to sprawdź, czy możesz przebywać na słońcu – przestrzega farmaceuta, doktor Leszek Borkowski. Wiele preparatów, a nawet naparów ziołowych, może zwiększać wrażliwość na promienie słoneczne. czytaj dalej

Wemogą dawać się we znaki także w województwach:

- kujawsko-pomorskim;

- lubuskim;

- pomorskim;

- wielkopolskim.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują tam temperaturę sięgającą w dzień do 28-30 st. C. W nocy ma być minimum 13-15 st. C.

Inne zagrożenie mogą stanowić burze, które mogą pojawić się w województwach:

- dolnośląskim;

- lubelskim;

- małopolskim;

- opolskim;

- podkarpackim;

- podlaskim;

- śląskim;

- warmińsko-mazurskim.

W powyższych regionach ilość opadów ma wynieść do 20 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr może rozpędzić się w porywach do 60-75 kilometrów na godzinę. Dodatkowo w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim mogą lokalnie wystąpić burze z gradem.

Ostrzeżenia mogą pojawić się między godziną 7.30 we wtorek a 7.30 w środę.

Prognoza zagrożeń na wtorek (IMGW)

Prognoza zagrożeń na środę

W środę alarmy związane z upałami mogą zostać wydane w województwach:

- lubuskim;

- kujawsko-pomorskim;

- pomorskim;

- wielkopolskim;

- zachodniopomorskim.

Prognozuje się tam temperaturę maksymalną wynoszącą do 28-30 st. C. W nocy na termometrach mieszkańcy mogą zobaczyć około 14-16 st. C.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują ponadto, że w województwach: podlaskim, lubelskim, dolnośląskim, warmińsko-mazurskim, śląskim, małopolskim, opolskim, mazowieckim, i podkarpackim wystąpią burze z opadami deszczu do 10-25 l/mkw. oraz porywami wiatru do 65-70 km/h. Lokalnie może spaść grad.

Alarmy mogą zostać wydane między godziną 7.30 w środę a 7.30 w czwartek.

Prognoza zagrożeń na środę (IMGW)

Prognoza zagrożeń na czwartek

Jak zapowiada się czwartek? W województwie lubuskim synoptycy ostrzegają przed upałem. Temperatura maksymalna ma wynieść od 29 st. C do 31 st.C. W nocy termometry mogą pokazać od 16 do 18 st. C.



Burze z gradem mogą z kolei pojawić się w województwach:

- śląskim;

- podkarpackim;

- małopolskim.

Podczas burz suma opadów deszczu może wynieść lokalnie do 20 l/mkw., a porywy wiatru mogą dojść do 60 km/h.

Ostrzeżenia mogą zostać wydane między godziną 7.30 w czwartek a 7.30 w piątek.

Prognoza zagrożeń na czwartek (IMGW)

Pierwsza pomoc przy udarze cieplnym

Jak zachowywać się podczas burzy? (Maciej Zieliński/PAP)

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Upał niemalże dzień w dzień. Burze będą w takich warunkach naprawdę groźne - 03-06-2019 W najbliższych dniach prognozowana jest wysoka temperatura - na termometrach zobaczymy nawet 31 stopni Celsjusza. Poza tym w niemal całym kraju będą występowały przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie wyładowaniom będą towarzyszyły opady gradu. czytaj dalej

Czym jest prognoza zagrożeń?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Według definicji IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Opracowywana jest przez synoptyka meteorologa w oparciu o jego wiedzę i dostępne w czasie opracowywania dane prognostyczne, pochodzące z obliczeń numerycznych modeli prognozowania pogody.