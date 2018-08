Upały zagrażające życiu. Po raz pierwszy tego lata alerty trzeciego stopnia

Po krótkim epizodzie ochłodzenia już we wtorek, według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, miejscami temperatura może wzrosnąć do 35 stopni Celsjusza w cieniu. Wydano ostrzeżenia drugiego, a nawet trzeciego stopnia dla zachodnich i południowo-zachodnich województw.

Upały na chwilę odpuściły, ale wrócą do Polski już we wtorek.

- Dostaniemy się w bruzdę niskiego ciśnienia, dolinę niżową - tłumaczyła we "Wstajesz i wiesz" TVN24 synoptyk TVN Meteo Arleta Unton-Pyziołek. - Ta bruzda niskiego ciśnienia to jest taka dolina, którą niczym korytem rzeki będzie płynąć gorące powietrze - tłumaczyła.

Przed upałami ostrzega również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wydano alarmy drugiego i trzeciego stopnia dla województw zachodniej i południowo-zachodniej Polski. Ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałami zostały ogłoszone po raz pierwszy w tym sezonie letnim.

Ostrzeżenie trzeciego stopnia

W województwie lubuskim w ciągu dnia temperatura według IMGW wzrośnie do 32-35 stopni Celsjusza, a w nocy nie spadnie poniżej 18-21 st. C. Alert będzie obowiązywać od wtorku od godziny 12 do czwartku do godziny 22.

Ostrzeżenia drugiego stopnia

W województwach:

- zachodniopomorskim w większości powiatów (poza Świnoujściem, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim i sławieńskim);

- wielkopolskim, wyłączając powiaty: koniński, Konin, kolski, turecki, kaliski;

- dolnośląskim, w powiatach: bolesławieckim, polkowickim, głogowskim, górowskim, lubińskim, legnickim, Legnicy, średzkim, wołowskim, trzebnickim, milickim, oleśnickim, oławskim, wrocławskim, Wrocławiu;

- opolskim, poza powiatami: nyskim, prudnickim, krapkowickim, kędzierzyńsko-kozielskim, głubczyckim;

- we wszystkich powiatach województwa śląskiego

temperatura powietrza w ciągu dnia wyniesie od 30 do 34 stopni, a w nocy nie spadnie poniżej 18-21 st. C, a miejscami poniżej 22 st. C.

Alerty mają obowiązywać od wtorku od godziny 12 do piątku do godziny 6 rano (na Pomorzu Zachodnim do godziny 22 w czwartek, a na Śląsku do godziny 20 w piątek).

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Orientacyjna prognoza zagrożeń

W najbliższych dniach upały mogą występować również na terenie innych województw.

W środę ostrzeżeniami przed upałem drugiego stopnia mogą być objęte prawie wszystkie województwa, poza podlaskim i lubelskim. W czwartek alerty mogą zostać wydane dla całego kraju. Na Podlasiu możliwe jest ostrzeżenie pierwszego stopnia, na Ziemi Lubuskiej trzeciego, a w pozostałych regionach drugiego stopnia.

W czwartek w województwach: kujawsko-pomorskim i pomorskim mogą występować burze z gradem.

Co oznaczają ostrzeżenia?

Alert trzeciego stopnia oznacza, że "przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności. Bądź przygotowany na znaczące zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana najwyższa ostrożność, konieczność częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych."

rzewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych."

Ostrzeżeniemówi o tym, że "p

Czym jest prognoza zagrożeń?

"Orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Opracowywana jest przez synoptyka meteorologa w oparciu o jego wiedzę i dostępne w czasie opracowywania dane prognostyczne, pochodzące z obliczeń numerycznych modeli prognozowania pogody."

Jak przetrwać upały (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa)