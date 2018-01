USA trzęsą się z zimna. Nawet Floryda

Co warto jeść w 2018 roku - 01-01-2018 Świat idzie do przodu, zmieniamy się my, zmieniają się także trendy żywieniowe. Co nowego będzie hitem w 2018 roku? Na co warto zwracać uwagę? O wielu ważnych aspektach opowiedziała dietetyk Anna Radowicka. czytaj dalej

W poniedziałek na wschód od Gór Skalistych temperatura spadła od -11 do -17 stopni Celsjusza. Jedynie południowy fragment Florydy został pominięty przez mroźny front.



- Tak duży mróz będzie z nami do wtorku - powiedział Brian Hurley, meteorolog z Narodowej Służby Pogodowej w stanie Maryland. - We wtorek rano prawdopodobnie pojawią się rekordowe ujemne temperatury - dodał.

Trudny czas dla bezdomnych

Michael Kimberl, współzałożyciel, obozowiska dla bezdomnych w Pensacoli na Florydzie, powiedział, że ci, którzy nie mają dachu nad głową otrzymają pomoc. Wolontariusze rozdawali paliwo niezbędne do ogrzewania i dodatkowe koce.



- Nie jesteśmy przystosowani do tak surowych warunków pogodowych - poinformował Kimberl. W schroniskach dla bezdomnych znalazły się również specjalne miejsca noclegowe, w tym specjalnie wydzielone miejsce, które jest przeznaczone tylko dla kobiet i dzieci - dodał.

Nawet -42 stopnie

Floryda to tylko jedno z wielu miejsc, które marznie. Podczas fali zimna, która nęka USA, jedynie mieszkańcy południowo-zachodnich obszarów Stanów Zjednoczonych nie odczuli przenikliwego chłodu. Mróz to zasługa nagłego napływu arktycznego powietrza, które doprowadziło do ochłodzenia tak gwałtownego, że w środę 27 grudnia na granicy Stanów Zjednoczonych i Kanady słupki termometrów wskazywały nawet do 42 stopni Celsjusza na minusie.