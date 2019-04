Utrudnienia pogodowe w nadchodzącym tygodniu. Prognoza

Prognoza pogody na 16 dni: czeka nas lodowaty koniec majówki - 28-04-2019 W czasie długiego weekendu nie możemy liczyć na bardzo ciepłą pogodę, a jego końcówka będzie wręcz zimna. czytaj dalej

Polska znajduje się pod wpływem niżu znad Karpat. Nad krajem przemieszcza się ciepły front atmosferyczny, za którym napływa ciepłe powietrze polarne. Jedynie południowa część kraju będzie znajdować się w strefie chłodnego frontu atmosferycznego, za którym napływa chłodne powietrze polarne.

W poniedziałek na północy i północnym wschodzie kraju synoptycy nie przewidują opadów. Okresami na pozostałym obszarze Polski możemy spodziewać się opadów deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Z kolei na południu spadnie do 25 litrów na metr kwadratowy i pojawią się burze. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach burzowych rozpędzi się do 90 kilometrów na godzinę.

Zachmurzenie i opady

We wtorek na południu i południowym wschodzie Polski pojawi się duże zachmurzenie z opadami deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy.

W środę na zachodzie i południu synoptycy prognozują okresowe opady deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy.

Wideo Porywy wiatru (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Czwartek na północnym wschodzie Polski zapowiada się bez opadów. Poza tym okresami spadnie do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, a na południu możliwe są również burze. Zachodni i północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. W burzach wiatr będzie silny i rozpędzi się do 90 km/h.

Deszcz i burze

W piątek synoptycy prognozują przemieszczające się z zachodu na wschód opady deszczu do 10-30 litrów na metr kwadratowy i burze. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 km/h. W burzach wiatr będzie silniejszy i powieje w porywach do 90 km/h.

Wietrzny weekend

Okresami w sobotę możliwe są opady deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy, a na północy burze. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. Wiatr rozpędzi się w porywach do 60-80 km/h.

Na zachodzie kraju niedziela zapowiada się bez opadów. Poza tym okresami możliwe są opady deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Północno-zachodni, umiarkowany a okresami dość silny wiatr rozpędzi się w porywach do 70-80 km/h.