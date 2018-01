Utrudnienia pogodowe w najbliższych dniach. Czego się spodziewać

W niedzielę w całym kraju prognozujemy opady śniegu. Przeważnie będą mieć charakter okresowy - spadnie wtedy od 1 do 2 centymetrów. Opady śniegu o charakterze ciągłym pojawią się na południu - tam dosypie do 3-5 cm.

Mroźne poranki

W poniedziałek rano temperatura mocno spadnie. W zachodniej Polsce na termometrach zobaczymy -7 stopni Celsjusza, a na wschodzie nawet -15 stopni. Dla południowego wschodu prognozuje się opady śniegu - rzędu 1-3 cm. Na sile przybierze wiatr - będzie przeważnie słaby i umiarkowany, jednak na zachodzie okresami dość silny. Powieje z południowego wschodu i wschodu.

Również wtorkowy poranek okaże się mroźny w całym kraju. W regionach wschodnich odnotujemy jedynie -12 st. C. W ciągu dnia od zachodu do centrum przemieszczą się słabe opady śniegu - do 1-2 cm. Popada również śnieg z deszczem marznącym. Spadnie go do czterech litrów na metr kwadratowy.

Śnieg zamieni się w deszcz

W środę temperatura nie będzie już taka niska, jednak nie ustaną opady. Na północy kraju popada śnieg z deszczem oraz deszcz - do 3 l/mkw. Powieje również umiarkowany i dość silny wiatr z południa. W porywach osiągnie prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę.

W czwartek na Pomorzu wciąż będzie padać. Opady wystąpią jednak jedynie okresowo. Spadnie do 3 l/mkw. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, z południowego zachodu. Prędkość porywów dojdzie do 40-60 km/h.

Popada również w następnych dniach. W piątek na północnym zachodzie i północy spadnie do 3 l/mkw. deszczu, a w sobotę na wschodzie i południu okresami wystąpią opady śniegu z deszczem - do 1-5 l/mkw.