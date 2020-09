Uwaga! Alarmy IMGW nawet drugiego stopnia

Możliwe przekroczenie stanów alarmowych. Ostrzeżenia drugiego stopnia - 26-09-2020 Prognozowane ulewne opady deszczu w części kraju mogą spowodować przekroczenie stanów alarmowych na rzekach. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia. czytaj dalej

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami w województwach:

- mazowieckim, w powiatach: wołomińskim, otwockim, mińskim, siedleckim, Siedlce, garwolińskim, kozienickim, radomskim, Radom, zwoleńskim, lipskim;

- lubelskim, poza powiatami bialskim i Biała Podlaska.

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Ich przewidywana wysokość za okres ważności ostrzeżenia wyniesie miejscami od 40 do 60 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie do 70 l/mkw. W trakcie opadów deszczu w sobotę będą występować burze z porywami wiatru dochodzącymi do 75 kilometrów na godzinę. Lokalnie możliwy jest drobny grad.

Alarmy będą ważne od godziny 13 w sobotę do godz. 15 w niedzielę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Przed silnym deszczem z burzami obowiązują też ostrzeżenia pierwszego stopnia. Wydano je w województwach:

- mazowieckim, w powiatach: piaseczyńskim, pruszkowskim, warszawskim zachodnim, nowodworskim, legionowskim, pułtuskim, wyszkowskim, węgrowskim, sokołowskim, łosickim, Warszawa, gdzie będą ważne do godz. 14 w sobotę do godz. 15 w niedzielę;

- lubelskim, w powiatach bialskim, Biała Podlaska, gdzie będą ważne do godz. 14 w sobotę do godz. 15 w niedzielę;

- świętokrzyskim, poza powiatami: włoszczowskim, jędrzejowskim, pińczowskim, buskim, kazimierskim, gdzie będą ważne do godz. 14 w sobotę do godz. 10 w niedzielę;

- podkarpackim, gdzie będą ważne do godz. 14 w sobotę do godz. 10 w niedzielę.

Prognozowane jest wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Za okres ważności ostrzeżenia może spaść miejscami od 30 do 50 l/mkw. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 65 km/h.

>>> MOŻLIWE PRZEKROCZENIE STANÓW ALARMOWYCH

INTENSYSNE OPADY DESZCZU

IMGW wydał też alarmy przed intensywnymi opadami deszczu. Te obowiązują w województwach:

- mazowieckim, w powiatach: płońskim, płockim, Płock, gostynińskim, sochaczewskim, grodziskim, żyrardowskim, grójeckim, białobrzeskim, przysuskim, szydłowieckim;

- dolnośląskim.

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Na Mazowszu najsilniejsze opady wystąpią głównie nocą. Przewidywana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia wyniesie miejscami od 30 do 50 l/mkw.

Na terenie woj. mazowieckiego alarmy wejdą w życie o godz. 13 w sobotę i wygasną o godz. 15 w niedzielę, a na Dolnym Śląsku będą ważne do godz. 14 w sobotę.

Prognoza zagrożeń na sobotę

Kolejny dzień również zapowiada się groźnie. Synoptycy planują wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia na terenie wielu województw.

INTENSYWNE OPADY DESZCZU

W województwach: dolnośląskim, łódzkim, mazowieckim i lubelskim możliwe są alerty przed intensywnymi opadami deszczu. Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Ich przewidywana wysokość wyniesie od 15 do 30 l/mkw., lokalnie 45 l/mkw.

SILNY DESZCZ Z BURZAMI

Ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami mogą obowiązywać w województwach: opolskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Przewidywane jest wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Może spaść od 30 do 55 l/mkw. W czasie burz porywy wiatru osiągną prędkość do 65 km/h.

BURZE Z GRADEM

W województwie zachodniopomorskim można spodziewać się burz z gradem. Będą im towarzyszyć opady deszczu do 20 l/mkw. oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie niewykluczony jest grad.

Prognoza zagrożeń na niedzielę

Niedziela też może przynieść niebezpieczne zjawiska, ale w mniejszej części kraju. Należy być przygotowanym na intensywne opady deszczu na terenie województw: wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego.

Synoptycy prognozują opady deszczu o natężeniu umiarkowanym. Ich przewidywana wysokość wyniesie do 35 l/mkw.

Czym jest ostrzeżenie drugiego stopnia?

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, alarm drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia według IMGW przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.