Uwaga na burze. Kolejne województwa z alarmem drugiego stopnia

Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w województwach:

- mazowieckim, we wszystkich powiatach z wyjątkiem: przasnyskiego, mławskiego, żuromińskiego, płońskiego, sierpeckiego, płockiego, Płocka i gostynińskiego;

- warmińsko-mazurskim, w powiatach: gołdapskim, oleckim, ełckim, piskim, giżyckim, węgorzewskim, kętrzyńskim, mrągowskim, szczycieńskim;

- lubelskim, w powiatach: łukowskim i ryckim;

- opolskim, w powiatach prudnickim i nyskim;

- śląskim, z wyłączeniem powiatów żywieckim, bielskim, Bielsko-Biała, cieszyńskim, pszczyńskim, Jastrzębie-Zdrój, Żory, rybnickim, Rybnik, raciborskim.

Alarmy przestaną obowiązywać o godzinie 23, jedynie w woj. śląskim o godz. 23.30.

W burzach może miejscami spaść od 20-30 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie do 40-50 l/mkw. Porywy mogą osiągać do 100 kilometrów na godzinę. Miejscami możliwy jest grad.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem w województwach:

- warmińsko-mazurskim (poza powiatami: braniewskim, elbląskim, Elbląg, iławskim, nowomiejskim), gdzie ważne będą do godz. 6 w poniedziałek;

- podlaskim, gdzie ważne będą do godz. 6 w poniedziałek;

- mazowieckim, łódzkim i lubelskim, gdzie ważne będą do północy w niedzielę;

- podkarpackim, gdzie ważne będą do godz. 22 w niedzielę;

- małopolskim i śląskim, gdzie ważne będą do godz. 6 w poniedziałek;

- opolskim, gdzie ważne będą do godz. 23 w niedzielę.

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu o sumie od 20 do 30, lokalnie do 40 litrów na metr kwadratowy. Jedynie na Lubelszczyźnie przewidywana wysokość opadów to 15-20, lokalnie do 30 l/mkw. Powieje wiatr z prędkością do 65-70 kilometrów na godzinę.

Ponadto, w woj. wielkopolskim z wyjątkiem powiatów złotowskiego, piliskiego, chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, obornickiego, szamotulskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, grodziskiego i wolsztyńskiego obowiązują alarmy przed silnymi opadami deszczu z burzami.

Spadnie od 30 do 40 l/mkw. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 75 km/h.

Intensywne opady deszczu

Przed ulewami ostrzeżenia wydano w województwach:

- kujawsko-pomorskim;

- pomorskim, w powiatach: nowodworskim, malborskim, sztumskim, kwidzyńskim, tczewskim, starogardzkim, kościerskim i chojnickim;

- dolnośląskim, na terenie powiatów: oławskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego, dzierżoniowskiego i kłodzkiego.

Ostrzeżenia wygasną w poniedziałek o godz. 10, jedynie w woj. dolnośląskim o godz. 9.

Prognozowana wysokość opadów miejscami może wynieść od 25-35 l/mkw., a lokalnie do około 40 l/mkw.

Ostrzeżenia meteorologiczne

Czym jest ostrzeżenie drugiego stopnia?

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Ostrzeżenie drugiego stopnia według IMGW przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia według IMGW przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.