Uwaga na burze z gradem. Alerty w kilku województwach

Pogoda na dziś: przelotny deszcz i burze - 03-07-2020 Na piątek prognozowane są przelotne opady deszczu. W niektórych regionach niewykluczone będą burze, którym towarzyszyć mogą opady gradu. Termometry pokażą maksymalnie 27 stopni. czytaj dalej

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem wydano w województwach:

- lubelskim;

- mazowieckim, z wyłączeniem powiatów przasnyskiego, mławskiego, żuromińskiego, sierpeckiego, płockiego, Płock, gostynińskiego, sochaczewskiego, płońskiego i ciechanowskiego;

- podlaskim, w powiatach zambrowskim, wysokomazowieckim, siemiatyckim, bielskim, hajnowskim, białostockim, Białystok;

- podkarpackim;

- małopolskim, w powiatach dąbrowskim, Tarnów, tarnowskim, gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, suskim, myślenickim, bocheńskim, brzeskim.

W tych regionach obserwowane i prognozowane są burze z opadami deszczu do 20-30 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 kilometrów na godzinę. Miejscami wystąpić mogą także opady gradu.

W woj. mazowieckim niebezpiecznie będzie do godziny 19 w piątek, w woj. podkarpackim i małopolskim alarmy wygasną o godz. 22 w piątek,a w woj. lubelskim i podlaskim do godz. 23 w piątek.

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

"Straszna ulewa tu była". Czwartek przyniósł podtopienia, w piątek też groźnie - 03-07-2020 W czwartek nad Polską przechodził front atmosferyczny, który w wielu miejscach przyniósł ulewny deszcz i burze. Najwięcej pracy strażacy mieli w województwie śląskim, w sumie w całym kraju w związku z pogodą interweniowali ponad 1200 razy. W piątek w niektórych regionach kraju również może być niebezpiecznie. czytaj dalej

Jak mówi definicja IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.