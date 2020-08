Uwaga na burze z gradem. Obowiązują alarmy IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem obowiązują w południowej części województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Prognozuje się tam wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami o sumie 30-40 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie do 50 l/mkw. oraz porywami wiatru do 90 kilometrów na godzinę Miejscami pojawi się grad.

Alarmy ważne będą w poniedziałek w godzinach 12-21.30.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Pogoda na dziś: do 30 stopni, ale może padać i grzmieć - 17-08-2020 Poniedziałek upłynie na ogół pod znakiem przelotnych opadów deszczu i burz. Termometry pokażą maksymalnie 30 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Ponadto synoptycy IMGW wydali alarmy pierwszego stopnia przed burzami z gradem w województwach:

- dolnośląskim, gdzie spadnie 20-30 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzi się do 80 km/h. Alerty ważne będą w godz. 14-21.30 w poniedziałek;

- opolskim, gdzie spadnie 20-30 l/mkw., a wiatr w porywach osiągnie prędkość do 80 km/h. Alarmy ważne będą w godz. 14-21.30 w poniedziałek;

- wielkopolskim, gdzie spadnie 10-20 l/mkw., lokalnie do 30 l/mkw., a wiatr w porywach powieje do 90 km/h. Ostrzeżenia ważne będą w godz. 14-23 w poniedziałek;

- śląskim, gdzie spadnie 20-30 l/mkw., lokalnie 40 l/mkw., a wiatr w porywach osiągnie prędkość do 80 km/h. Alerty ważne będą w godz. 12-21.30 w poniedziałek;

- łódzkim, gdzie spadnie 10-20 l/mkw., lokalnie do 30 l/mkw., a wiatr w porywach powieje do 90 km/h. Alerty ważne będą w godz. 12-22 w poniedziałek;

- mazowieckim, gdzie spadnie 20-30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzi się do 80 km/h. Alerty ważne będą od godz. 13 do północy;

Pogodą zawładną fronty z deszczem i burzami. Utrudnienia - 16-08-2020 Tak gorąco jak ostatnio w najbliższych dniach na ogół nie będzie, jednak należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu oraz burz. czytaj dalej

, gdzie spadnie 20-30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw., a wiatr w porywach osiągnie prędkość do 80 km/h. Ostrzeżenia ważne będą w godz. 12-21.30 w poniedziałek;

- podkarpackim, gdzie spadnie 20-30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzi się do 80 km/h. Ostrzeżenia ważne będą w godz. 12-21.30 w poniedziałek;

- świętokrzyskim, gdzie spadnie 20-30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw., a wiatr w porywach osiągnie prędkość do 80 km/h. Ostrzeżenia ważne będą w godz. 12-21.30 w poniedziałek;

- kujawsko-pomorskim, gdzie spadnie do 15 l/mkw., lokalnie do 30 l/mkw., a wiatr w porywach powieje do 80 km/h. Alarmy ważne będą w godz. 14-23 w poniedziałek;

- lubelskim, gdzie spadnie 20-30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw., a wiatr w porywach osiągnie prędkość do 80 km/h. Ostrzeżenia ważne będą od 13 do północy.

Czym jest ostrzeżenie drugiego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, alarm drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia według IMGW przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.