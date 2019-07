Uwaga na burze z gradem. Prognoza pogodowych zagrożeń IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem w województwie podkarpackim. Obowiązują one w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, brzozowskim, sanockim, bieszczadzkim, leskim, przemyskim, Przemyśl. Prognozuje się tam burze z opadami deszczu miejscami do 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 85 kilometrów na godzinę. Miejscami może pojawić się grad.

Ostrzeżenia ważne są do godziny 19 w niedzielę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

W poniedziałek synoptycy IMGW planują wydać alerty pierwszego stopnia przed burzami z gradem w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim. Może spaść tam do 10 l/mkw., lokalnie 20 l/mkw. Wiatr w porywach może rozpędzić się do 65 km/h.

Prognoza zagrożeń na wtorek

We wtorek mogą zostać wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim, gdzie może spaść do 15 l/mkw., lokalnie około 30 l/mkw, a wiatr w porywach rozpędzi się do 75 km/h.

Mogą też obowiązywać ostrzeżenia przed burzami z gradem w województwach warmińsko-mazurkim i podlaskim. Spadnie tam do 10 l/mkw., lokalnie około 20 l/mkw. Wiatr w porywach powieje do 70 km/h. Lokalnie może spaść grad.

Prognoza zagrożeń na środę

Synoptycy IMGW planują wydać w środę alerty pierwszego stopnia przed burzami z gradem w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim. Może spaść tam do 10 l/mkw., lokalnie 20 l/mkw., a wiatr w porywach może rozpędzić się do 70 km/h.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Jak wynika z definicji prognozy zagrożeń, jest to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.