Uwaga na burze z gradem. Prognoza zagrożeń IMGW

Przed nami dni z gwałtowną pogodą. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami mogą zostać wydane w poniedziałek na terenie województw podlaskiego, opolskiego i dolnośląskiego - tu mogą wystąpić burze z opadami deszczu rzędu 15-25 l/mkw. oraz porywami wiatru do 65 km/h.

Zjawisk burzowych spodziewać się możemy także w woj. mazowieckim, lubelskim, łódzkim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim i śląskim. Tutaj możliwe są wyładowania atmosferyczne z opadami deszczu rzędu 20-25 l/mkw. oraz porywami wiatru do 75 km/h. Lokalnie niewykluczone są opady gradu.

Prognoza ostrzeżeń na poniedziałek

Wtorek z burzami, gradem i silnym wiatrem

We wtorek czeka nas kontynuacja groźnej pogody. Na terenie woj.IMGW może wydać. W tych regionach spaść może od 20 do 30 l/mkw., a lokalnie nawet do 40 l/mkw. Porywy wiatru podczas burz mogą osiągać 90 km/h. Niewykluczony jest grad.

W woj. świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim i śląskim synoptycy IMGW także mogą wydać alerty drugiego stopnia. Prognozują tam silne burze z opadami deszczu rzędu 5-15 l/mkw., a miejscami do 45 l/mkw. W burzach wiatr może rozpędzić się do 100 km/h. Niewykluczone są opady gradu.

Ponadto, synoptycy Instytutu mogą wydać ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla woj. kujawsko-pomorskiego, tam może spaść 10-15 l/mkw. deszczu, a porywy wiatru osiągnąć 65 km/h. Burze z gradem mogą wystąpić też w woj. podlaskim. Towarzyszyć im mogą opady deszczu rzędu 10-20 l/mkw., a lokalnie około 30 l/mkw. Porywy wiatru mogą osiągnąć do 75 km/h. Miejscami mogą wystąpić opady gradu.

W woj. opolskim i dolnośląskim IMGW planuje wydać alerty przed intensywnymi opadami deszczu z burzami. Może spaść od 20 do 30 l/mkw.

Prognoza ostrzeżeń na wtorek

Czym jest orientacyjna prognoza zagrożeń?

Według definicji IMGW prognoza zawiera orientacyjną informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i nie określa dokładnego czasu wystąpienia zjawiska.