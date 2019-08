Uwaga na burze z gradem. Żółte alarmy IMGW

Prognoza pogody na jutro: gorąco, miejscami upalnie - 10-08-2019 W nocy w niektórych regionach Polski przelotnie popada deszcz, może też zagrzmieć. Niedziela będzie pogodna, miejscami upalna. Termometry pokażą maksymalnie 30 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed, które obowiązują w województwach:

- śląskim;

- małopolskim;

- podkarpackim;

- świętokrzyskim.

Prognozuje się tam wystąpienie burz z opadami deszczu o sumie od 10 do 20 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 kilometrów na godzinę. Miejscami możliwy jest grad.

Alerty ważne będą do godziny 4 w niedzielę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Synoptycy IMGW wydali też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w województwach:

- pomorskim;

- kujawsko-pomorskim, (w powiatach: nakielskim, bydgoskim, Budgoszcz, sępoleńskim, tucholskim, świeckim, chełmińskim, grudziądzkim, Grudziądz).

Podczas burz spadnie tam do 20 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzi się do 90 km/h. Alerty ważne będą do godziny 22.

>>>SPRAWDŹ, GDZIE JEST BURZA

RCB ostrzega

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że w czasie burzy należy unikać przebywania pod drzewami i na otwartej przestrzeni, a jeśli jest to możliwe, należy zostać w domu. Poza domem, trzeba jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie. Należy też pozostać w samochodzie podczas podróży.

RCB wyjaśnia, że samochód stanowi dobrą ochronę przed uderzeniem pioruna. Jeżeli na otwartej przestrzeni przebywamy w grupie, trzeba się rozproszyć na odległość kilkudziesięciu metrów. Chodzi o to, aby w razie uderzenia pioruna część grupy mogła udzielić pomocy osobom porażonym.

RCB przestrzega, że występujący podczas burz silny wiatr może uszkodzić linie energetyczne, dlatego należy się przygotować na przerwy w dostawie prądu. Ze względu na intensywne opady deszczu mogą wystąpić także lokalne podtopienia.

Bądź bezpieczny podczas burzy (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa)

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.