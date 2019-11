Uwaga na gęste mgły i marznące opady. Alarmy i prognoza zagrożeń IMGW

Jest miejsce na Ziemi, w którym nie ma życia. Wcale - 25-11-2019 Naukowcy dowiedli, że jest na Ziemi miejsce, w którym nie występują żadne formy życia. To część wulkanu Dallol w Etiopii. Szczegółowe badania wykazały, że w tamtejszych zbiornikach wodnych nie spotkamy żadnych mikroorganizmów. czytaj dalej

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą.

Alarmy obowiązują w województwach:

- pomorskim w powiatach: wejherowskim, bytowskim, kartuskim, gdańskim, kościerskim, człuchowskim i chojnickim;

- świętokrzyskim;

- śląskim;

- małopolskim;

- podkarpackim.

W województwie pomorskim na terenach położonych powyżej 100 metrów nad poziomem morza będą pojawiały się gęste mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Ostrzeżenia są ważne do godziny 12 we wtorek, ale mogą zostać przedłużone.

W pozostałych województwach widzialność może być ograniczona na odległość od 50 do 200 m. Ostrzeżenia będą obowiązywać do godz. 20 do godz. 10 we wtorek.

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Prognoza zagrożeń na wtorek

IMGW wydał też prognozę zagrożeń na wtorek. Wynika z niej, że w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim mogą pojawiać się marznące opady mżawki powodujące gołoledź.

Prognoza zagrożeń na wtorek

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewidywane są warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Według definicji IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Jak powstaje mgła? (Małgorzata Latos/PAP)