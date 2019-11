Pogoda na pięć dni: dużo chmur, miejscami deszcz. Na horyzoncie deszcz ze śniegiem - 25-11-2019 W ciągu najbliższych dni będzie pochmurno, a miejscami deszczowo. Nocami i rano na wschodzie możliwe są przymrozki. Pod koniec tygodnia pojawi się silniejszy wiatr, który spotęguje odczucie chłodu. W sobotę niewykluczone są opady deszczu ze śniegiem. czytaj dalej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alarmy przed gęstymi mgłami i marznącymi opadami. Miejscami może powstawać gołoledź.

>>>SPRAWDŹ POGODĘ NA PIĘĆ DNI

Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia

GĘSTA MGŁA

Alarmy obowiązują w województwach:

- pomorskim, w powiatach: wejherowskim, bytowskim, kartuskim, gdańskim, kościerskim, człuchowskim i chojnickim;

- świętokrzyskim;

- śląskim;

- małopolskim;

- podkarpackim.

Alarmujący raport. Rekordowo duże stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze - 25-11-2019 Gazy cieplarniane w atmosferze osiągnęły w 2018 roku nowy, niechlubny rekord. Światowa Organizacja Meteorologiczna opublikowała alarmujący raport. - Nie ma oznak spowolnienia wzrostu, nie mówiąc już o spadku stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze - skomentował sekretarz generalny WMO Petteri Taalas. czytaj dalej

W województwie pomorskim na terenach położonych powyżej 100 metrów nad poziomem morza będą pojawiały się gęste mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Ostrzeżenia są ważne do godziny 12 we wtorek.

W pozostałych województwach widzialność może być ograniczona na odległość od 50 do 200 m. Ostrzeżenia będą obowiązywać do godziny 10 we wtorek.

OPADY MARZNĄCE

Oprócz mgły zagrożenie będą stanowić również opady marznące. Ostrzeżenia przed tym niebezpieczeństwem zostały wydane w województwach:

- warmińsko-mazurskim, w powiatach: kętrzyńskim, mrągowskim, piskim, giżyckim, węgorzewskim, gołdapskim, oleckim, ełckim.

- podlaskim.

Miejscami spodziewane są słabe marznące opady mżawki, które mogą powodować gołoledź.

Alerty będą ważne do godziny 11 we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Prognoza zagrożeń na wtorek

IMGW wydał też prognozę zagrożeń na wtorek. Do godziny 10 będą obowiązywać alarmy przed silną mgłą na terenie województw świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego.

Dodatkowym zagrożeniem mogą być opady marznące. Przed nimi IMGW planuje wydać je na terenie województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Możliwe są tam słabe opady marznącej mżawki, która lokalnie może powodować gołoledź. Zwłaszcza o poranku.

Prognoza zagrożeń IMGW na wtorek

Prognoza zagrożeń na środę

W środę zagrożeniem może być silny wiatr. W rejonach podgórskich województw podkarpackiego i małopolskiego prognozowany jest silny wiatr o średniej prędkości od 25 do 35 kilometrów na godzinę, w porywach do 70 km/h. Wiać będzie z południa.

Prognoza zagrożeń IMGW na środę

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewidywane są warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Według definicji IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Jak powstaje mgła? (Małgorzata Latos/PAP)