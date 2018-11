Uwaga na gołoledź i porywisty wiatr

"Wielki magazyn mrozu" nad Polską. -21,4 stopnia Celsjusza w Bieszczadach - 30-11-2018 Znajdujący się nad Ukrainą i Rosją mroźny wyż spowodował, że na wschodzie Europy temperatura spadła do -20 stopni. W piątek w Polsce najzimniej było w Bieszczadach. W Stuposianach termometry pokazały -21,4 stopnia. czytaj dalej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przestrzega - pogoda w Polsce może być wyjątkowo groźna oraz "powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia".

Na północy kraju wydano ostrzeżenia meteorologiczne przed silnym wiatrem, a na północnym zachodzie przed marznącymi opadami.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

SILNY WIATR

W województwie pomorskim (w powiatach: słupskim, lęborskim, wejherowskim, puckim, gdańskim, nowodworskim oraz w Gdańsku, Sopocie i Gdyni) wiatr może osiągać średnią prędkość od 30 do 50 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 km/h. Alert obowiązuje do godziny 15 w piątek.

W województwie warmińsko-mazurskim (na terenie powiatów: bartoszyckiego, lidzbarskiego, braniewskiego, elbląskiego i Elbląga) wiatr powieje ze średnią prędkością 25-40 km/h. W porywach rozpędzi się do 75 km/h. Ostrzeżenie będzie ważne od godziny do godziny 16 w piątek.

MARZNĄCY DESZCZ

W województwie zachodniopomorskim (na terenie powiatów: kołobrzeskiego, gryfickiego, kamieńskiego, Świnoujścia, choszczeńskiego, gryfińskiego, myśliborskiego, pyrzyckiego, stargardzkiego, goleniowskiego, polickiego, Szczecina, łobeskiego) IMGW ostrzega przed wystąpieniem słabych opadów marznących i deszczu ze śniegiem powodujących gołoledź. Alerty będą obowiązywać od piątkowego poranka do godziny 12.00.

Marznący deszcz będzie też zagrożeniem dla mieszkańców powiatów: gorzowskiego, Gorzowie Wielkopolskim, sulęcińskiego, słubickiego i krośnieńskiego w woj. lubuskim. Alert wygaśnie w piątek o godzinie 15.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Prognoza zagrożeń na piątek

Między godziną 7.30 w piątek a godziną 7.30 w sobotę w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim spodziewane są opady marznącego deszczu powodującego gołoledź.

W województwach warmińsko-mazurskim i pomorskim między godziną 7.30 w piątek a godziną 7.30 w sobotę prognozuje się wystąpienie silnego wiatru.

Prognozowane ostrzeżenia na piątek (IMGW)

Prognoza zagrożeń na sobotę

IMGW może wydać ostrzeżenia przed marznącymi opadami również na okres od soboty od godziny 7.30 do niedzieli do godziny 7.30.

Opady marznącego deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź według prognozy IMGW miałyby występować w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, łódzkim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim, lubelskim i świętokrzyskim.

Prognozowane ostrzeżenia na sobotę (IMGW)

Prognoza zagrożeń na niedzielę

Między godziną 7.30 w niedzielę a 7.30 w poniedziałek alerty pierwszego stopnia mogą zostać wydane dla czterech województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego. W tych regionach prognozuje się wystąpienie początkowo słabych opadów marznących deszczu lub mżawki powodujących gołoledź.

Prognozowane ostrzeżenia na niedzielę (IMGW)

Czym jest prognoza zagrożeń

Jak informuje IMGW, "prognoza zagrożeń to prognoza na okres trzech kolejnych dni zawierająca informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Jeżeli w tym czasie sytuacja pogodowa rozwinie się w przewidywanym wcześniej niekorzystnym kierunku, zostanie wydane ostrzeżenie meteorologiczne".

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia

Definicja IMGW podaje, że gdy obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia, "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".