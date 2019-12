Uwaga na gołoledź. Ostrzeżenia w centrum kraju

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują występowanie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź. Ostrzeżenia przed tym zjawiskiem wydano w województwie mazowieckim w powiatach: siedleckim, Siedlce, łosickim, sokołowskim, węgrowskim i ostrowskim.

Alerty obowiązywać będą do godziny 12 w niedzielę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Jak powstaje ”szklanka” na drogach (Małgorzata Latos/PAP)

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

Pogoda na pięć dni: chłód, śnieg i deszcz ze śniegiem - 30-11-2019 W ciągu następnych dni w niektórych regionach kraju pojawi się zimowa aura. Synoptycy prognozują opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Temperatura miejscami spadnie poniżej zera. Lokalnie może silnie wiać. czytaj dalej

IMGW wydał też prognozę zagrożeń na poniedziałek. Wynika z niej, że w województwachmogą wystąpić oblodzenia. Tutaj mogą zostać wydane alerty pierwszego stopnia.

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza poniżej zera stopni Celsjusza powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników.

Na Pomorzu temperatura minimalna może wynieść od -1 st. C do zera stopni, przy gruncie do -3 st. C. W województwie kujawsko-pomorskim termometry mogą pokazać od -3 do zera, przy gruncie od -5 do -2 st. C.

W województwie mazowieckim i lubelskim temperatura minimalna może wynieść od -4 do -1 st. C, przy gruncie od -5 do -2 st. C.

Na Warmii i Mazurach w nocy z poniedziałku na wtorek synoptycy przewidują temperaturę minimalną od -3 do -1 st. C, przy gruncie od -4 do -2 st. C. Na Podlasiu termometry mogą pokazać minimalnie od -4 do -2 st. C, przy gruncie od -5 do -3 st. C.

Prognoza ostrzeżeń na poniedziałek

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Jak mówi definicja IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Prognoza zagrożeń według definicji IMGW to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.