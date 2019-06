Uwaga na groźne upały. Pomarańczowe i żółte alarmy IMGW

Płynie do nas fala powietrza znad Afryki. Upały, jakie czekają nas w nadchodzących dniach, mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia.

Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przedw województwach:

- zachodniopomorskim (w powiatach: starogardzkim, pyrzyckim, myśliborskim, choszczeńskim, gryfickim) - gdzie termometry we wtorek pokażą maksymalnie 31 st. C, a w środę 33 st. C. Temperatura minimalna wyniesie 20 st. C. Alerty będą ważne między godziną 12 we wtorek a 18 w środę;

- lubuskim - gdzie w najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą 31 st. C we wtorek i 34 st. C w środę. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 19 st. C do 21 st. C. Ostrzeżenia będą obowiązywać między godziną 14 we wtorek a 18 w środę;

- wielkopolskim (w powiatach: krotoszyńskim, jarocińskim, szamotulskim, międzychodzkim, nowotomyskim, wolsztyńskim, grodziskim, poznańskim, Poznań, kościańskim, leszczyńskim, Leszno, gostyńskim, rawickim, kościańskim, śremskim, średzkim) - gdzie temperatura wrośnie do 34 st. C. Termometry pokażą minimalnie od 19 st. C do 21 st. C. Alerty będą obowiązywać od godziny 14 we wtorek do godziny 18 w środę;

- dolnośląskim (z wyłączeniem powiatów: kłodzkiego, wałbrzyskiego, Wałbrzych, kamiennogórskiego, jeleniogórskiego, Jelenia Góra, lubańskiego, lwóweckiego) - gdzie temperatura maksymalna wyniesie 34 st. C. Temperatura minimalna sięgnie od 18 st. C do 20 st. C. Tam alerty będą ważne między godziną 13 we wtorek a 18 w środę;

- opolskim - gdzie termometry pokażą maksymalnie do 34 st. C. Temperatura minimalna wyniesie do 18-20 st. C. Alarmy będą obowiązywać od godziny 10 we wtorek do godziny 19 w środę;

- śląskim (w województwach: Częstochowa, częstochowskim, lublinieckim, kłobuckim, tarnogórskim, Gliwice, gliwickim, Zabrze, Bytom, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Chorzów, mikołowskim, Świętochłowice, mikołowskim, rybnickim, Rybnik, wodzisławskim, raciborskim, Jastrzębie-Zdrój, Żory) - gdzie temperatura maksymalna sięgnie 34 st. C. Termometry pokażą minimalnie 17-19 st. C. Alerty będą ważne między godziną 10 we wtorek a 19 w środę;

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali również żółte alerty przed upałem w województwie dolnośląskim (w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kamiennogórskim, jeleniogórskim, Jelenia-Góra, lubańskim, lwóweckim). Alerty będą ważne od godziny 13 we wtorek do godziny 18

Co oznacza ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Ostrzeżenia wydawane są w trzystopniowej skali. Zgodnie z definicją IMGW, alert przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Według definicji IMGW przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.