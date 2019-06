Uwaga na gwałtowne burze. Alert RCB: jeśli możesz - zostań w domu

Przed gwałtownymi burzami, ulewami i silnym wiatrem ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. SMS-owy alert RCB został wysłany w niedzielę do osób na terenie województwa podkarpackiego. Rano alert trafił również do osób przebywających na terenie województwa podlaskiego.

"Nie chowaj się pod drzewami. Jeśli możesz - zostań w domu" - apeluje na Twitterze RCB.

‼️AKTUALIZACJA #AlertRCB : SMS z ostrzeżeniem został dzisiaj wysłany także na Podkarpacie. Uwaga! Dziś (16/06) gwałtowne burze, ulewny deszcz i silny wiatr. Możliwe podtopienia. Nie chowaj się pod drzewami. Jeśli możesz – zostań w domu. #wiatr #burza ⛈️ pic.twitter.com/LAPhxT7MnZ — RCB (@RCB_RP) 16 czerwca 2019

Czym jest alert RCB?

Alert RCB to SMS-owy system ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem i upałami.

Ostrzeżenia drugiego stopnia

BURZE Z GRADEM

Pomarańczowe alerty przed burzami z gradem obowiązują w województwach:

- podkarpackim (z wyłączeniem powiatów stalowowolskiego, Tarnobrzeg, tarnobrzeskiego, mieleckiego, krośnieńskiego), gdzie prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 30-60 litrów na metr kwadratowy. Wiatr może rozpędzić się do 100 km/h. Miejscami spadnie grad. Alerty będą obowiązywać do godz. 23;

- śląskim - w powiecie żywieckim, gdzie mogą pojawić się burze z opadami deszczu lokalnie do 30-60 litrów na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 100 km/h. Miejscami może spaść grad. Ostrzeżenia będą obowiązywać do godziny 20. w niedzielę;

- małopolskim - w powiatach: Tarnów, tarnowskim, dąbrowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim, limanowskim, nowatorskim, tatrzańskim, żywieckim i suskim, gdzie mogą wystąpić burze z opadami deszczu miejscami do 30-60 litrów na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 100 km/h. Miejscami możliwe są także opady gradu. Alerty będą ważne do godziny 20. w niedzielę.

- lubelskim (we wszystkich powiatach poza: łęczyńskim, włodawskim, puławskim, ryckim, łukowskim, radzyńskim, bialskim, Biała Podlaska) - prognozuje się tam wystąpienie burz z opadami deszczu od 25 do 40 l/mkw., lokalnie do 50 l/mkw., oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami może wystąpić grad o średnicy do czterech centymetrów. Alert ważny jest do godz. 23 w niedzielę.

Ostrzeżenia meteorologiczne przed burzami z gradem (IMGW)

UPAŁ

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali także pomarańczowe alerty (drugiego stopnia) przed upałami. W wielu regionach przewiduje się, że temperatura maksymalna w dzień będzie sięgała od 30 do 34 stopni Celsjusza. Alarmy drugiego stopnia wydano w województwach:

- mazowieckim (w powiatach sokołowski, siedleckim, Siedlce i łosickim);

- lubelskim;

- świętokrzyskim (w powiatach sandomierskim, opatowskim, staszowskim, buskim i ostrowieckim). Tam temperatura maksymalna może sięgnąć maksymalnie 34 stopni Celsjusza;

- podkarpackim (z wyłączeniem powiatów: bieszczadzkiego, jasielskiego, krośnieńskiego, Krosno, sanockiego, leskiego);

- małopolskim (z wyłączeniem powiatów: proszowickiego, miechowskiego, krakowskiego, Kraków, wadowickiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego, wielickiego, bocheńskiego, myślenickiego, Nowosądeckiego, Nowy Sącz, dąbrowskiego i gorlickiego);

- śląskim (z wyłączeniem powiatów: cieszyńskiego, bielskiego, żywieckiego, Bielsko-Biała);

W woj. lubelskim, mazowieckim, podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim i śląskim ostrzeżenie wygaśnie w niedzielę o godzinie 20.

Ostrzeżenia meteorologiczne przed upałem (IMGW)

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

BURZE Z GRADEM

Żółte ostrzeżenia przed burzami z gradem obowiązują w województwach:

- opolskim (z wyłączeniem powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego, brzeskiego) - prognozuje się burze z deszczem do 20-40 l/mkw. i porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy grad. Ostrzeżenia będą obowiązywać do godz. 19 w niedzielę;

- podlaskim - prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 20-40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie możliwe są opady gradu. Alerty będą ważne do godz. 22 w niedzielę;

- mazowieckim (z wyłączeniem powiatów: przasnyskiego, mławskiego, ciechanowskiego, płońskiego, żuromińskiego, sierpeckiego, płockiego, Płock, sochaczewskiego, gostynińskiego) - prognozuje się burze z deszczem do 15-35 litrów na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 80 km/h. Możliwe są także opady gradu. Ostrzeżenia będą obowiązywać między godziną 15 a 20 w niedzielę;

- śląskim (z wyłączeniem powiatu kłobuckiego) - mogą pojawić się burze z opadami deszczu do 20-40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie może spaść grad. Alerty będą ważne do godz. 19 w niedzielę;

- małopolskim (z wyłączeniem powiatów, w których obowiązują alerty drugiego stopnia) - prognozuje się wystąpienie burz z deszczem miejscami do 20-40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwe są opady gradu. Ostrzeżenia będą obowiązywać do godziny 19. w niedzielę;

- świętokrzyskim (w powiatach: koneckim, kieleckim, Kielce, skarżyskim, włoszczowskim, starachowickim, jędrzejowskim, pińczowskim, kazimierskim, buskim, staszowskim, ostrowieckim, opatowskim, sandomierskim, buskim) – mogą wystąpić burze z opadami deszczu do 20-40 litrów na metr kwadratowy i porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie możliwe są opady gradu. Alerty będą ważne do godz. 19 w niedzielę.

- lubelskim - w powiatach: łęczyńskim, włodawskim, puławskim, ryckim, łukowskim, radzyńskim, bialskim, Biała Podlaska. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 do 30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw., oraz porywami wiatru do 80 km/h, lokalnie do 90 km/h. Miejscami możliwy jest grad. Alert ważny jest do godz. 20 w niedzielę.

UPAŁ

Alerty pierwszego stopnia przed upałami wydano w województwach:

- małopolskim - w powiatach: nowosądeckim, Nowym Sączu, gorlickim;

- podkarpackim - w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim.

Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 29 st. C do 31 st. C. Alerty w tych regionach będą ważne do godziny 20. w niedzielę.

Wideo Potencjalny rozwój burz w ciągu najbliższej doby (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Jak przetrwać upały (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa)

Pierwsza pomoc: udar cieplny (Maria Samczuk/PAP)

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Należy spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Powinno się przestrzegać wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia i dostosować swoje plany do warunków pogodowych.

Jak wynika z definicji IMGW, ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.