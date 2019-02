Prognoza pogody na dziś: na ogół pogodne niebo - 07-02-2019 Czwartek przyniesie na ogół pogodną aurę, jednak znajdą się też regiony, w których może popadać. Będzie ciepło - termometry wskażą miejscami nawet siedem stopni Celsjusza. czytaj dalej

Gdzie obowiązują ostrzeżenia?

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed oblodzeniami i opadami marznącymi, powodującymi gołoledź.

OPADY MARZNĄCE

IMGW prognozuje, że słabe opady marznącego deszczu wystąpią w województwach:

- podlaskim, ostrzeżenia ważne będą do godziny 10 w piątek;

- warmińsko-mazurskim, w którym alert będzie ważny do godz. 8 w piątek.

OBLODZENIA

Na obszarze województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego po opadach deszczu mogą zamarzać mokre nawierzchnie dróg i chodników. Temperatura powietrze wyniesie od -1 do 2 stopni Celsjusza, przy gruncie spadnie do około -2 st. C. Alerty będą ważne do godziny 8 w piątek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

W jaki sposób na drogach powstaje ”szklanka” (Małgorzata Latos/PAP)

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.