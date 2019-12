Uwaga na oblodzenia. Na drogach i chodnikach może być ślisko

Pogoda na jutro: noc z przelotnym śniegiem, wtorek zimny - 02-12-2019 W nocy w wielu regionach kraju przelotnie popada śnieg. Wtorek będzie dość pochmurny, termometry pokażą maksymalnie cztery stopnie Celsjusza. czytaj dalej

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego pierwszego stopnia przed oblodzeniami w województwach:

- zachodniopomorskim, w powiatach: kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim, białogardzkim, świdnickim, szczecineckim, drawskim i wałeckim, gdzie ważne będą do godz. 7 we wtorek;

- pomorskim, gdzie ważne będą do godz. 6 we wtorek;

- kujawsko-pomorskim, gdzie ważne będą do godz. 6 we wtorek;

- warmińsko-mazurskim, gdzie ważne będą do godz. 6 we wtorek;

- podlaskim, gdzie ważne będą do godz. 7 we wtorek;

- mazowieckim, gdzie ważne będą do godz. 9 we wtorek, a w powiatach południowych do godz. 10 we wtorek;

- lubelskim, gdzie ważne będą do godz. 9 we wtorek, a w powiatach południowo-zachodnich do godz. 10 we wtorek;

- wielkopolskim, w powiatach: konińskim, Konin, kolskim, tureckim, pleszewskim, kaliskim, Kalisz, ostrowskim, ostrzeszowskim i kępińskim, gdzie ważne będą od północy do godz. 10 we wtorek;

- łódzkim, gdzie ważne będą od północy do godz. 10 we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Prognoza zagrożeń na wtorek

IMGW wydał też prognozę zagrożeń na wtorek. Alarmy pierwszego stopnia przed opadami marznącymi mogą zostać wydane w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, śląskim. Oprócz tego mogą pojawić się też ostrzeżenia przed oblodzeniem w woj. wielkopolskim i łódzkim.

Prognoza zagrożeń IMGW na wtorek

Prognoza zagrożeń na środę

W środę mogą zostać wydane ostrzeżenia przed opadami marznącymi deszczu i mżawki powodującymi gołoledź. Alerty pierwszego stopnia mogą obowiązywać w województwach: podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, śląskim.

Prognoza zagrożeń IMGW na środę

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Jak mówi definicja IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Prognoza zagrożeń według definicji IMGW to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

W jaki sposób na drogach powstaje ”szklanka” (Małgorzata Latos/PAP)