Uwaga, na Pomorzu podniesiono stopień alarmu

Grzmi w wielu miejscach. Sprawdź, gdzie jest burza - 20-06-2019 Nad Polską występują wyładowania atmosferyczne. Sprawdź, gdzie jest burza i jaka jest aktualna sytuacja pogodowa w kraju. czytaj dalej

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przedw województwach:

- lubuskim (z wyłączeniem powiatu strzelecko-drezdeńskiego) - gdzie temperatura maksymalna może sięgnąć 31 st. C;

- opolskim (z wyłączeniem powiatów: nyskiego, prudnickiego, krapkowickiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, głubczyckiego) - gdzie termometry pokażą maksymalnie do 31 st. C.

- dolnośląskim (z wyłączeniem powiatów: kłodzkiego, ząbkowickiego, dzierżoniowskiego, świdnickiego, Wałbrzych, wałbrzyskiego, jaworskiego, kamiennogórskiego, jeleniogórskiego, Jelenia Góra, złotoryjskiego, lubańskiego, zgorzeleckiego, lwóweckiego) - gdzie termometry wskażą maksymalnie w dzień do 31 stopni Celsjusza.

Ostrzeżenia przed upałami będą ważne do godziny 18 w czwartek.

Burze z gradem

OSTRZEŻENIA DRUGIEGO STOPNIA

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali przed burzami z gradem.

Alerty drugiego stopnia wydano w województwie pomorskim w powiatach: kwidzyńskim, tczewskim, starogardzkim, chojnickim, kościerskim, kartuskim, lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdynia, Sopot, Gdańsk, gdańskim, nowodworskim, malborskim i sztumskim. Synoptycy prognozują, że miejscami może spaść od 30 do 50 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie do 60 l/mkw. Wyładowaniom mogą towarzyszyć porywy wiatru dochodzące do 100 kilometrów na godzinę. Miejscami spadnie grad.

Ostrzeżenia będą obowiązywać do północy.

OSTRZEŻENIA PIERWSZEGO STOPNIA

Nawałnice, podtopienia, powalone drzewa. Prawie 400 interwencji, dwie osoby ranne - 20-06-2019 W środę straż pożarna interweniowała 388 razy w związku z burzami, intensywnymi opadami deszczu i gradu oraz silnym wiatrem. Wskutek nawałnic ranne zostały dwie osoby - przekazał w czwartek rano rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Paweł Frątczak. czytaj dalej

W czwartek Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej ostrzega również przed. Alerty obowiązują w województwach:

- śląskim - gdzie mogą wystąpić burze z opadami deszczu miejscami do 20-40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad. Alerty będą ważne do 22.30 w czwartek;

- małopolskim - gdzie możliwe są burze z opadami deszczu lokalnie do 20-40 l/mkw. i porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwe są opady gradu;

- podkarpackim - prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 20-40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami może spaść grad;

- świętokrzyskim - gdzie mogą pojawić się burze z opadami deszczu miejscami do 20-40 l/mkw. i porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad;

- lubelskim - gdzie miejscami prognozuje się wystąpienie burz z deszczem rzędu 30-40 l/mkw., oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami może spaść grad. Alerty będą ważne do 22.30 w czwartek;

- mazowieckim - gdzie mogą pojawić się miejscami burze z opadami deszczu lokalnie do 30-40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie możliwe są opady gradu. Ostrzeżenia będą obowiązywać do 23 w czwartek;

- zachodniopomorskim - gdzie prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 20-30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad. Alerty będą obowiązywać od godziny 12 do 22 w czwartek;

- warmińsko-mazurskim - gdzie mogą pojawić się burze z opadami deszczu miejscami do 10-30 l/mkw. i porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwe są opady gradu. Alerty będą ważne między godziną 12 w czwartek a północą w piątek;

- kujawsko-pomorskim - gdzie prognozuje się wystąpienie burz z deszcze lokalnie do 20-40 l/mkw. i porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami spadnie grad. Alerty ważne będą od 12 w czwartek do północy;

- pomorskim - mogą pojawić się burze z opadami deszczu, miejscami do 20-40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami niewykluczony jest grad. Ostrzeżenia będą ważne między 12 a północą w czwartek;

- podlaskim - gdzie prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 10-30 litrów na metr kwadratowy i porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwe są opady gradu. Alerty będą ważne od godziny 14 w czwartek a 5 w piątek;

- wielkopolskim - gdzie mogą pojawić się burze z opadami deszczu do 20-40 l/mkw. i porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwe są opady gradu. Alerty będą ważne w czwartek w godzinach 14-23;

- łódzkim - prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20-30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy jest grad. Ostrzeżenia będą ważne w czwartek w godzinach 14-22.

W województwach: śląskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim alerty będą obowiązywać między godziną 9.30 a 22.30 w czwartek.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Wideo Potencjalny rozwój burz w ciągu najbliższej doby (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest orientacyjna prognoza zagrożeń?

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zawiera orientacyjną informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i nie określa dokładnego czasu wystąpienia zjawiska.

Jak szybko nagrzewa się samochód? (Maria Samczuk/PAP)