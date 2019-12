Pogoda na jutro: trzy niże wpłyną na aurę - 15-12-2019 W nocy w części kraju przelotnie popada deszcz i powieje silniejszy wiatr. W poniedziałek będzie pochmurno, miejscami deszczowo, a termometry pokażą maksymalnie 11 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Alarmy przed silnym wiatrem obowiązują w województwach:

- zachodniopomorskim - w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, sławieńskim;

- pomorskim - w powiatach: słupskim, lęborskim, wejherowskim i puckim.

Jak twierdzą synoptycy, powieje tam południowo-zachodni wiatr o średniej prędkości do 25-45 kilometrów na godzinę, w porywach do 80-85 km/h.

Ostrzeżenia w województwie zachodniopomorskim będą ważne do godziny 2 w poniedziałek.

Alarmy dla województwa pomorskiego stracą ważność o godzinie 5 w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Prognoza zagrożeń na wtorek

Na poniedziałek IMGW nie planuje wydawać alertów. Te mogą jednak powrócić we wtorek. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem mogą zostać wydane w województwach śląskim i podkarpackim. Prognozuje się w rejonach podgórskich wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 do 35 km/h, w porywach do 70 km/h, z południa.

Prognoza zagrożeń IMGW na wtorek

Prognoza zagrożeń na środę

Również w środę IMGW planuje wydać ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Alarmy mogą obowiązywać w województwie podkarpackim. Prognozuje się, że w rejonach podgórskich wystąpi silny wiatr wiejący ze średnią prędkością od 25 do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, z południa.

Prognoza zagrożeń IMGW na środę

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Czym jest prognoza zagrożeń?

Jak mówi definicja IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Prognoza zagrożeń według definicji IMGW to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.