Uwaga na porywisty wiatr. Alert RCB: "Unikaj otwartych przestrzeni"

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Przewidują, że porywy mogą osiągnąć prędkość do 105 kilometrów na godzinę.

W niedzielę do południa strażacy interweniowali w związku z gwałtowną pogodą ponad 1300 razy. Nadal wielu odbiorców pozostaje bez energii elektrycznej. Silne porywy łamały drzewa i konary oraz zrywały dachy z budynków i linie elektryczne.

Za sprawą trzech dynamicznych układów niżowych, które rządzą pogodą w Polsce, silny wiatr nie ustaje.

W niedzielę najsilniejsze porywy wiatru odnotowano:

- na Kasprowym Wierchu - 133 km/h;

- w Krakowie - 112 km/h;

- w Rzeszowie i Krośnie - 104 km/h;

- w Nowym Sączu - 101 km/h.

Przed porywistym wiatrem ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "Dzisiaj również w wielu województwach może silnie wiać. Najsilniejszy wiatr spodziewany jest wieczorem i w nocy na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Śląsku, Podkarpaciu, w Małopolsce oraz na Ziemi Świętokrzyskiej (ostrzeżenia IMGW 2. stopnia). Uważajcie!" - czytamy w komunikacie na Twitterze.

W niedzielę dla części województwa dolnośląskiego został uruchomiony Alert RCB. "Unikaj otwartych przestrzeni. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr. Zostań w domu, jeśli możesz" - przeczytają w wiadomości osoby mieszkające na zagrożonym terenie.



‼️#AlertRCB został uruchomiony dzisiaj dla części woj. dolnośląskiego ‼️ Uwaga! Także dziś (10.03) wieczorem i w nocy silny #wiatr. Unikaj otwartych przestrzeni. Zabezpiecz rzeczy które może porwać wiatr. Zostań w domu, jeśli możesz

Ostrzeżenia drugiego stopnia

Alerty drugiego stopnia przed silnym wiatrem wydano w województwach:

- opolskim, w powiatach: brzeskim, nyskim, opolskim, Opolu, strzeleckim, krapkowickim, głubczyckim, kędzierzyńsko-kozielskim i prudnickim. Tam średnia prędkość wiatru osiągnie od 35 do 50 kilometrów na godzinę, w porywach rozpędzi się do 90 km/h, a przejściowo nawet do 100 km/h. Powieje z zachodu i północnego zachodu. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 5 w poniedziałek;

- dolnośląskim, w powiatach: kłodzkim, ząbkowickim, strzelińskim, dzierżoniowskim, wrocławskim, świdnickim, jaworskim, legnickim, Legnicy, złotoryjskim, lwóweckim, lubańskim, zgorzeleckim, jeleniogórskim, Jeleniej Górze, kamiennogórskim, wałbrzyskim i Wałbrzychu. Prognozuje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 do 50 km/h. Wiatr rozpędzi się w porywach do 90 km/h, a przejściowo nawet do 105 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Alerty będą obowiązywać do godz. 4 w poniedziałek;

- śląskim, we wszystkich powiatach poza: kłobuckim, częstochowskim, Częstochowie, żywieckim, cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała. Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 do 60 km/h, w porywach miejscami od 90 do 100 km/h z zachodu. Alerty ważne będą od godz. 22 w niedzielę do godz. 7 w poniedziałek;

- małopolskim, w powiatach: tarnowskim, Tarnów, dąbrowskim, brzeskim, bocheńskim, proszowickim, Kraków, wielickim, wadowickim, oświęcimskim, chrzanowskim, olkuskim, miechowskim. Synoptycy prognozują wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 do 60 km/h, w porywach miejscami od 90 do 100 km/h. Powieje z zachodu. Ostrzeżenia ważne będą od godz. 22 w niedzielę do godz. 7 w poniedziałek;

- świętokrzyskim, w powiatach: jędrzejowskim, kazimierskim, pińczowskim, buskim, staszowskim. Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru wiejącego o średniej prędkości od 35 do 60 km/h, w porywach miejscami od 90 do 100 km/h z zachodu. Alerty obowiązywać będą od godz. 22 w niedzielę do godz. 7 w poniedziałek;

- podkarpackim, w powiatach: lubaczowskim, jarosławskim, przeworskim, leżajskim, łańcuckim, rzeszowskim, Rzeszów, kolbuszowskim, ropczycko-sędziszowskim, dębickim, mieleckim. Synoptycy IMGW prognozują silny wiatr wiejący ze średnią prędkością od 35 do 60 km/h, w porywach miejscami od 90 do 100 km/h z zachodu. Alert ważny będzie od godz. 22 w niedzielę do godz. 7 w poniedziałek.

Alerty pierwszego stopnia

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnymi porywami wiatru wydano w województwach:

- opolskim, w powiatach: oleskim, kluczborskim i namysłowskim. Tam synoptycy prognozują silny wiatr o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach od 70 km/h do 90 km/h z zachodu i północnego zachodu. Alerty będą obowiązywać do godz. 5 w poniedziałek;

- dolnośląskim, w powiatach: bolesławieckim, polkowickim, głogowskim, lubińskim, górowskim, wołowskim, milickim, trzebnickim, średzkim, oleśnickim, oławskim i we Wrocławiu. Z zachodu i północnego zachodu powieje tam silny wiatr o średniej prędkości od 30 do 45 km/h, w porywach do 70-90 km/h. Ostrzeżenia będą obowiązywać do godz. 4 w poniedziałek;

- śląskim, w powiatach: kłobuckim, częstochowskim, Częstochowie, żywieckim, cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała. Przewiduje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 do 60 km/h, w porywach miejscami od 70 km/h do 90 km/h z zachodu. Alert obowiązywać będzie do godz. 6 w poniedziałek;

- małopolskim, w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, suskim, myślenickim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim. Tam synoptycy prognozują silny wiatr wiejący ze średnią prędkości od 35 do 60 km/h, w porywach miejscami od 70 do 90 km/h z zachodu. Ostrzeżenia ważne będą do godz. 6 w poniedziałek;

-podkarpackim, w powiatach: niżańskim, stalowowolskim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, bieszczadzkim, leskim, sanockim, przemyskim, Przemyśl, brzozowskim, krośnieńskim, Krosno, strzyżowskim, jasielskim. Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru wiejącego ze średnią prędkością od 35 do 60 km/h, w porywach miejscami od 70 do 90 km/h z zachodu. Ostrzeżenia obowiązywać będą do godz. 6 w poniedziałek.

- łódzkim, z wyłączeniem powiatów: łowickiego, zgierskiego, poddębickiego, łęczyckiego i kutnowskiego. Przewiduje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach miejscami do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Alerty będą obowiązywać do godz. 4 w poniedziałek;

- lubelskim, gdzie powieje ze średnią prędkością od 25 do 40 km/h, w porywach rozpędzi się do 85 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Ostrzeżenia będą ważne od północy do godziny 10 w poniedziałek;

- mazowieckim, gdzie silny wiatr obejmie południowe powiaty. Powieje ze średnią prędkością od 25 do 40 km/h, w porywach rozpędzi się do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Alerty będą obowiązywać od godziny 23 w niedzielę do 5 w poniedziałek;

- wielkopolskim w południowych powiatach. Przewiduje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach miejscami do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Ostrzeżenia będą ważne do godz. 2 w poniedziałek;

- świętokrzyskim w powiatach: włoszczowskim, kieleckim, Kielce, koneckim, skarżyskim, starachowickim, ostrowieckim, opatowskim, sandomierskim, Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 do 60 km/h, w porywach miejscami od 70 do 90 km/h z zachodu. Alert ważny będzie do godz. 6 w poniedziałek,

- lubuskim, gdzie silny wiatr powieje na południu obszaru. Synoptycy prognozują tam silny wiatr, który powieje ze średnią prędkością od 35 do 45 km/h, w porywach rozpędzi się do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Alerty będą obowiązywać do północy.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Czym jest ostrzeżenie drugiego stopnia?

Definicja IMGW mówi, że ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.