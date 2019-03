Uwaga na porywisty wiatr i oblodzenia. Prognoza zagrożeń pogodowych IMGW

Pierwsze bociany już w Żywkowie. Nie mogą się zdecydować, które gniazdo wybrać - 25-03-2019 Do Żywkowa zwanego bocianią wioską przyleciały już cztery bociany. Tylko jeden z nich zajął gniazdo. Pozostałe szukają swojego miejsca - poinformował Sebastian Menderski z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. czytaj dalej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnymi porywami wiatru. Alerty pierwszego stopnia mogą zostać wydane w województwach:

- pomorskim - we wtorek w powiatach nadmorskich powieje silny, zachodni i północno-zachodni wiatr, który w porywach może osiągać do 70 kilometrów na godzinę;

- wielkopolskim - prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 35 km/h, w porywach do 70 km/h, z zachodu i północnego zachodu;

- dolnośląskim i opolskim - miejscami po południu i wieczorem prognozuje się wystąpienie silnego północno-zachodniego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 65 km/h;

- łódzkim - prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 35 km/h, w porywach do 70 km/h. Powieje z zachodu i północnego zachodu;

Ostrzeżenia przed oblodzeniami

we wtorek prognozuje się wystąpienie zachodniego i północno-zachodniego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 35 km/h, w porywach do 65 km/h.

Synoptycy IMGW ostrzegają również przed oblodzeniami. Alerty pierwszego stopnia mogą zostać wydane w województwach:

- mazowieckim i lubelskim - w nocy z wtorku na środę prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0 stopni Celsjusza, powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna wyniesie od -2 st. C do -1 st. C, zaś przy gruncie od -3 st. C do -2 st. C;

- świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim i śląskim - prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0 st. C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna sięgnie od -3 st. C do -1 st. C, a przy gruncie od -1 st. C do 0 st. C.

Czym jest orientacyjna prognoza zagrożeń?

Zgodnie z definicją IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.