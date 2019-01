Uwaga na porywisty wiatr. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa: "Uważajcie!"

W nocy i w poniedziałek pogoda może stanowić zagrożenie. Największym z nich będzie porywisty wiatr, który miejscami może osiągać prędkość dochodzącą do 100 kilometrów na godzinę. Wydano ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem, intensywnymi opadami śniegu i oblodzeniami.

Przed niebezpieczeństwem ze strony pogody ostrzega również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "Uważajcie" - napisano na Twitterze.

‼️Dzisiaj wieczorem i w nocy spodziewany jest silny #wiatr w zachodniej i centralnej Polsce. W woj. zachodniopomorskim porywy nawet do 90 km/h. Na Podkarpaciu możliwe intensywne opady śniegu. Uważajcie! #pogoda #zima #bezpieczeństwo #IMGW pic.twitter.com/7jTTgjs9q2 — RCB (@RCB_RP) 13 stycznia 2019

Ostrzeżenia drugiego stopnia

SILNY WIATR

Najsilniejsze porywy wiatru mogą wystąpić na terenie województwa zachodniopomorskiego. Ostrzeżenie obejmuje powiaty: Świnoujście, kamieński, gryficki, kołobrzeski, białogardzki, koszaliński, Koszalin, sławieński. Synoptycy IMGW ostrzegają przed wiatrem o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, a w porywach do 90 km/h. W poniedziałek i w nocy z poniedziałku na wtorek prędkość wiatru w porywach może osiągać do 100 km/h.

Alert obowiązywać będzie od godziny 20 w niedzielę do godziny 8 we wtorek.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

SILNY WIATR

W wielu regionach Polski IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Objęto nimi następujące województwa:

- zachodniopomorskie - ostrzeżenie obejmuje powiaty z wyjątkiem tych, w których obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia. Synoptycy IMGW prognozują silny wiatr o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, a w porywach miejscami do 80 km/h. W poniedziałek i w nocy z poniedziałku na wtorek porywy mogą osiągać prędkość do 90 km/h, z północnego zachodu. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od godziny 20 w niedzielę do godziny 16 w poniedziałek;

- lubuskie - na terenie województwa prognozowana średnia prędkość wiatru może osiągać od 35 km/h do 50 km/h, a w porywach rozpędzi się miejscami od 70 km/h do 90 km/h. Alert będzie obowiązywał od godziny 20 w niedzielę do godziny 16 w poniedziałek;

- wielkopolskie - na obszarze całego województwa prędkość wiatru wyniesie od 40 km/h do 50 km/h, a w porywach od 70 km/h do 90 km/h. Alert w północno-zachodniej części województwa będzie ważny od godziny 22 w niedzielę do godziny 16, a w pozostałych powiatach od godziny 20 w niedzielę do godziny 14 w poniedziałek;

- na terenie województwa spodziewana średnia prędkość wiatru wyniesie od 35 km/h do 50 km/h, a w porywach od 70 km/h do 90 km/h. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od godziny 4 do 20 w niedzielę;

- kujawsko-pomorskie - synoptycy IMGW przewidują silny wiatr o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, okresami w porywach do 75 km/h. Alert będzie obowiązywać od godziny 4 do 20 w niedzielę;

- łódzkie - synoptycy IMGW przewidują się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, a w porywach miejscami od 70 km/h do 90 km/h. Ostrzeżenie obowiązywać będzie od godziny 22 w niedzielę do godziny 18 w poniedziałek;

- dolnośląskie - na obszarze województwa średnia prędkość wiatru będzie osiągać od 25 km/h do 35 km/h, w porywy od 70 km/h do 85 km/h. Alert będzie ważny od godziny 2 do godziny 17.30 w poniedziałek;

- śląskie - IMGW przewiduje tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, a w porywach dochodzącej do 80 km/h. Ostrzeżenie będzie obowiązywać w poniedziałek od godziny 4 do godziny 14;

OBLODZENIA

- synoptycy prognozują wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach wiejącego z prędkością dochodzącą od 70 km/h do 80 km/h. Alerty będą obowiązywać od poniedziałku od godziny 4 do godziny 18.

Będą też miejsca, gdzie może zrobić się ślisko. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniami obowiązuje w woj. pomorskim w powiatach: słupskim, lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdyni, Gdańsku, Sopocie, kartuskim, bytowskim, człuchowskim, chojnickim, starogardzkim i gdańskim. IMGW prognozuje tam zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna wyniesie około -1 stopni Celsjusza, a temperatura minimalna gruntu około -2 st. C. Alert obowiązuje od godziny 6 do godziny 8 w poniedziałek.

INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU

Na krańcach południowo-wschodnich kraju mogą wystąpić intensywne opady śniegu. W woj. podkarpackim w powiatach: bieszczadzkim, leskim i sanockim wydano alerty. W rejonach podgórskich spodziewane są opady śniegu natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej miejscami od 8 do 15 centymetrów. Alert obowiązuje od godziny 23 w niedzielę do godziny 4 w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Ostrzeżenia hydrologiczne

Na terenie województwa wielkopolskiego w związku ze spływem wód opadowo-roztopowych w zlewni Baryczy prognozuje się wzrosty stanów wody w strefie wody średniej i wysokiej. W Odolanowie na Kurochu stan wody będzie utrzymywał się powyżej stanu ostrzegawczego, z możliwością wzrostu do stanu około alarmowego. Ostrzeżenie obowiązuje do poniedziałku do godziny 9.

Alert hydrologiczny obowiązuje również na terenie woj. dolnośląskiego. W związku z prognozowanymi opadami deszczu i wzrostem temperatury, powodującymi topnienie pokrywy śnieżnej, na obszarach położonych poniżej 600-700 m n.p.m. IMGW prognozuje lokalne wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej, z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Największe wzrosty spodziewane są w zlewniach Kaczawy, Bobru i Kwisy oraz Nysy Łużyckiej. W Kanclerzowicach na Sąsiecznicy stan wody będzie utrzymywał się powyżej stanu alarmowego. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 9 w poniedziałek.

Ostrzeżenia hydeologiczne (IMGW)

Czym jest ostrzeżenie drugiego stopnia?

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Ostrzeżenia wydawane są w trzystopniowej skali. Zgodnie z definicją przewiduje ono wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Według definicji IMGW przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zimowe zagrożenia (RCB)

Czym jest ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia?

Ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia oznacza, że stan wody układa się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych - lecz poniżej stanów alarmowych.