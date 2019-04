Jęzor chłodu od Skandynawii po Alpy. "Zimna Kaśka" nad Polską - 11-04-2019 "Do Polski wlewa się zimna masa powietrza znad Arktyki i Subarktyki. W nadchodzących dniach trzeba zadbać o zakwitające krzewy i drzewa, osłaniając je przed mrozem" - pisze synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. czytaj dalej

Polska jest pod wpływem wyżu Katharina znad Skandynawii. Napływa do nas zimne powietrze pochodzenia arktycznego z północnego wschodu.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Alerty obowiązują w województwach:

- zachodniopomorskim, we wszystkich powiatach, gdzie w nocy prognozuje się lokalny spadek temperatury do -3 stopni Celsjusza, a przy gruncie do -5 st. C. Alerty ważne będą do godziny 8 w sobotę;

- pomorskim, we wszystkich powiatach, gdzie w nocy nastąpi spadek temperatury do -3 st. C, a przy gruncie do -6 st. C. Ostrzeżenia obowiązywać będą do godziny 8 w sobotę;

- warmińsko-mazurskim, we wszystkich powiatach oprócz: gołdapskiego, oleckiego, ełckiego, węgorzewskiego, giżyckiego, piskiego, mrągowskiego, kętrzyńskiego. W nocy prognozuje się spadek temperatury do -3 st. C, a przy gruncie do -6 st. C. Alerty obowiązywać będzie godziny 8 w sobotę;

- kujawsko-pomorskim, we wszystkich powiatach, gdzie w nocy temperatura spadnie do -4 st. C, a przy gruncie do -7 st. C. Ostrzeżenie obowiązywać będzie do godziny 8 w sobotę;

- mazowieckim, w powiatach północnych. Synoptycy prognozują spadek temperatury do -3 st. C, a przy gruncie do -6 st. C. Alert ważny będzie do godziny 8 w sobotę.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Czym są ostrzeżenia pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.