Uwaga na przymrozki. Ostrzeżenia i prognoza zagrożeń IMGW

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali w poniedziałek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami w województwach:

- małopolskim (w powiatach tatrzańskim i nowotarskim);

- śląskim (w powiatach: żywieckim, cieszyńskim);

- warmińsko-mazurskim (w powiatach na zachodzie województwa).

Lokalnie temperatura może spaść do -1 stopnia Celsjusza, a przy gruncie do -4 st. C. Alerty obowiązywać będą od północy do godz. 7 we wtorek.

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Prognoza zagrożeń

Chłodna aura utrzyma się również we wtorek. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mogą wydać ostrzeżenia przed przymrozkami w przeważającej części kraju. Mogą dotyczyć województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. Prognozuje się, że w tych regionach temperatura powietrza może sięgnąć od -3 st. C do 0 st. C, zaś przy gruncie od -5 st. C do -2 st. C.

Prognoza zagrożeń na wtorek (IMGW)

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Czym jest orientacyjna prognoza zagrożeń?

Definicja IMGW mówi, że alert pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zawiera orientacyjną informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i nie określa dokładnego czasu wystąpienia zjawiska.