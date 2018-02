Sobota ma być lodowata. Potem będzie jeszcze zimniej - 23-02-2018 Przyczyną mroźnej pogody, która zawitała do naszego kraju, jest wyż znajdujący się nad Skandynawią, który teraz będzie zaciągał nad Polskę coraz zimniejsze powietrze znad Syberii. Będzie on z dnia na dzień przysyłał kolejne porcje arktycznego zimna. czytaj dalej

Niebezpieczne zimno

Do Polski wkroczyło mroźne arktyczne powietrze. W związku z tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, jakie ostrzeżenia zostaną wydane w najbliższych dniach. Prosimy zachować ostrożność - duże mrozy stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia.

Od początku listopada minionego roku z powodu wychłodzenia zmarło już 39 osób. Ministerstwo przypomina, że przez całą dobę czynne są numery alarmowe m.in. 112 i 997, a informacja szybko przekazana służbom może komuś uratować życie.

W opublikowanym w piątek komunikacie ministerstwo apeluje o wzmożoną czujność i zwracanie uwagi na wszystkie osoby - w szczególności bezdomne i starsze - których życie może być zagrożone.

Zimowe zagrożenia (RCB)

Prognoza ostrzeżeń na najbliższe dni

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał orientacyjną informację o możliwości wystąpienia niskiej temperatury na większym obszarze kraju w najbliższych dniach.

Prognozowane jest wydanie ostrzeżeń pierwszego stopnia o silnym mrozie w sobotę i niedzielny poranek dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, podkarpackiego i małopolskiego.

W warmińsko-mazurskim i podlaskim prognozowana jest minimalna temperatura w nocy od -15 st. C do -12 st. C. Temperatura w dzień będzie się wahać od -10 st. C do -7 st. C. IMGW przewiduje także średnią prędkość wiatru od 10 km/h do 15 km/h.

W regionach południowych na Podlasiu i w Małopolsce IMGW prognozuje temperaturę minimalną w nocy od -17 st. C do -13 st. C. W dzień będzie to od -7 st. C do -4 st. C. Tutaj wiatr będzie osiągał średnią prędkość od 14 km/h do 22 km/h, w dzień w porywach do 45 km/h.

Prognoza ostrzeżeń IMGW na sobotę

W niedzielę, poniedziałek i we wtorkowy poranek ostrzeżeń pierwszego stopnia związanych z silnym mrozem można spodziewać się już w niemal wszystkich województwach wschodniej i centralnej Polski, a także w województwie dolnośląskim.

Prognoza ostrzeżeń dla poszczególnych województw:

warmińsko-mazurskie

IMGW prognozuje temperaturę minimalną nocami od -16 st. C do -14 st. C. W niedzielę termometry pokażą od -8 do -6 stopni, a wiatr będzie wiał ze średnią prędkością 5-10 km/h. W poniedziałek za dnia odnotujemy od -11 do -9 stopni, a wiatr przyspieszy do 15-25 km/h.

podlaskie

W niedzielę temperatura maksymalna będzie się wahać od -9 do -8 stopni. W nocy z niedzieli na poniedziałek spadnie do 16-14 stopni poniżej zera. W poniedziałek za dnia nadal będzie mroźno od -12 do -10 stopni. Kolejna noc przyniesie wartości od -17 do -15 stopni. Będzie także wiało. W niedzielę średnio 5-10 km/h, a następnego dnia 15-25 km/h.

mazowieckie

IMGW prognozuje, że w nocy z niedzieli na poniedziałek termometry pokażą wartości od -15 do -12 stopni Celsjusza. Następna noc także będzie mroźna: od -16 do -13 stopni. Średnia prędkość wiatru w niedzielę będzie się wahać między 10-15 km/h, a w poniedziałek 15-20 km/h.

lubelskie

Według prognoz noc z niedzieli na poniedziałek przyniesie wartości od -15 do -12 stopni. Średnia prędkość wiatru od 10 do 15 km/h. Kolejna noc będzie także zimna: od -16 do -13 stopni Celsjusza. Wiatr przyspieszy i średnio wyniesie od 15 do 20 km/h.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach

łódzkie

W tym regionie temperatura w niedzielę i w poniedziałek będzie się wahać od -8 do -6 stopni. Nocami spadnie natomiast do 15-13 stopni poniżej zera. Prognozowana średnia prędkość wiatru na te dni wyniesie od 10 do 20 km/h.

podkarpackie

Na tym obszarze temperatura minimalna nocami będzie się wahać od -20 st. C do -15 st. C. W niedzielę będzie niewiele lepiej, bo od -7 st. C do -4 st. C, a w poniedziałek od -7 st. C do -5 st. C. Prognozowana prędkość wiatru od 10 do 22 km/h w niedzielę i od 10 do 18 km/h w poniedziałek.

małopolskie

W rejonach podgórskich prognozowane są bardzo mroźne noce. Temperatura spadnie do 20-15 stopni poniżej zera. W niedzielę maksymalnie zobaczymy od -7 do -4 st. C, a w poniedziałek od -7 do -5 st. C. Prognozowana średnia prędkość wiatru: 14-22 km/h w niedzielę i 10-18 km/h w poniedziałek.

śląskie

Na południu województwa, w obszarach podgórskich nocami termometry pokażą wartości od -20 do -15 stopni Celsjusza. W niedzielę będzie to od -7 st. C do -4 st. C, a w poniedziałek od -7 do -5 stopni. Prognozowana średnia prędkość wiatru: 14-22 km/h w niedzielę i 10-18 km/h w poniedziałek.

opolskie

Mieszkańców tego obszaru czekają mroźne noce. Termometry pokażą od -15 do -12 stopnie Celsjusza. W niedzielę zgodnie z prognozą IMGW podskoczą do 6-4 st poniżej zera, a w poniedziałek do 7-5 stopni poniżej zera. Wiatr średnio będzie wiał z prędkością od 10 do 20 km/h.

dolnośląskie

Niedziela będzie zimna. Maksymalnie termometry pokażą od -7 st. C do -4 st. C. W nocy z niedzieli na poniedziałek będzie to od -15 do -12 stopni, w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim jeszcze zimniej, bo od -18 do -15 st. C. W poniedziałek za dnia termometry pokażą od -8 do -5 st. C, a w nocy wartości spadną do 16-12 stopni poniżej zera. Wiatr średnio będzie wiał z prędkością od 10 do 20 km/h.

Prognoza ostrzeżeń IMGW na niedzielę i poniedziałek

Aktualnie na północy kraju obowiązują dwa ostrzeżenia. Oba dotyczą silnego wiatru.

Wschodnia strefa brzegowa: ostrzeżenie drugiego stopnia alarmuje przed wiatrem północnym i północno-wschodnim o sile 7 w skali Beauforta, okresami 8, a w porywach do 9 w skali Beauforta. Ostrzeżenie jest ważne od godz. 22 w piątek do godz. 9 w sobotę.

Województwo pomorskie: ostrzeżenie pierwszego stopnia przestrzega przed wystąpieniem silnego wiatru o średniej prędkości od 30 do 45 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 km/h, z północnego wschodu. Lokalnie mogą występować zawieje i zamiecie śnieżne. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 8 w sobotę.

Aktualne ostrzeżenia IMGW

Co oznaczają ostrzeżenia?

Ostrzeżenia pierwszego stopnia informują, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".