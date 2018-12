Uwaga na silny wiatr na południu Polski. Wydano ostrzeżenia

Na terenie województwa śląskiego ostrzeżenia obowiązują w powiatach od pszczyńskiego po żywiecki. Tam od soboty od godziny 23 do niedzieli do godziny 18 przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h. W porywach miejscami może powiać z prędkością od 70 km/h do 80 km/h.

Identycznej sytuacji spodziewamy się w woj. małopolskim, gdzie zagrożone są powiaty leżące na południe linii Oświęcim-Gorlice.

Na terenie woj. podkarpackiego wietrznie ma być przede wszystkim na obszarach leżących na południe od Rzeszowa. Tam wiatr osiągający takie same prędkości jak na Śląsku i w Małopolsce sprawi, że niebezpiecznie będzie od godz. 1 do godz. 21 w niedzielę.

Ostrzeżenia IMGW

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia

Definicja IMGW podaje, że gdy obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia, "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".